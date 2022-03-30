30 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar? 30 Mart Gram Altın Ne Kadar? ,

30 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?







Altın Fiyatları Artacak Mı?

Rusya Ukrayna savaşı sürerken birçok kişi altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave 3soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar tarafından gelecek açıklamalar da ilgiyle takip edildi.ver sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rusya Ukrayna arasındaki görüşmelerin ardından birçok kişi altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesinin ardından altın fiyatlarında da düşüş yaşandı. 30 Mart altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 903,38SATIŞ: 903,57ALIŞ: 1.469,00SATIŞ: 1.487,00ALIŞ: 2.938,00SATIŞ: 2.975,00ALIŞ: 5.867,00SATIŞ: 5.928,00ALIŞ: 5.954,00SATIŞ: 6.044,00ALIŞ: 5.994,00SATIŞ: 6.082,00ALIŞ: 819,39SATIŞ: 846,63ALIŞ: 1.923,65SATIŞ: 1.923,92Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda hareketli ilerlemesinin ardından birçok kişi altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyordu. Bu nedenle uzmanlar tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle bekleniyor. En sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili olarak "Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryo da olabilirdi. Bir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşla da birlikte milleti kandırdılar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz. Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikayeler duyacağız, göreceğiz. Saçımızı sakalımızı boşuna ağırtmadık. Tezgahta ağırttık. Ne senaryolar ne operasyonlar gördük. Aklıselim olan söz dinler. Birine inanacaksın ve biri çıkıp sana doğruyu anlatmak için gayret gösterecek. Senin yatırımların heba olmasın diye mücadele edecek. Artık kiminle o yola girmişsen. O kişinin kendi tercihiyle alakalı. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2 bin dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar, gram altında 960 lira, patlattılar güm." İfadelerini kullanarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.