Kuruluş Osman Son Bölümde Neler Oldu? Kuruluş Osman Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Kuruluş Osman dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman son bölümde neler oldu sorusu yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başladığı andan itibaren birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bu nedenle dizinin her yeni bölümü yayınlandığında vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. En sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman dizisi son bölümde neler oldu ve Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları merak edildi. Yeni bölümün dün akşam yayınlanmasının ardından izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kuruluş Osman son bölümde neler oldu ve Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kuruluş Osman Son Bölümde Neler Oldu?
Kuruluş Osman dizisi ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren ilgiyle takip edilen diziler arasında yer aldı. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman son bölümde neler oldu sorusu bulunuyor. Kuruluş Osman dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Osman Bey Geyhatu’yu hazırlıksız yakaladı. Fakat tam bu sırada karşısına Vezir Alemşah çıkar. Büyük bir karışıklığın içinden ayrılarak Geyhatu’yu yakalamaya çalışan Osman Bey geride kalan alpların Vezir Alemşah’ın elinde düştüğünü fark eder. Aynı zamanda Bala Hatun’un doğumuna çok az bir süre kalmasıyla sancıları da oldukça artmıştır.
Kuruluş Osman Dizisi Oyuncuları Kimler?
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Kurulu Osman dizisi oyuncu kadrosu bulunuyor. İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu;
Burak Özçivit
1- Osman Bey
Özge Törer
1- Rabi'a Bala Hatun
Emre Basalak
1- Gündüz Bey
Buse Arslan
1- Aygül Hatun
Yiğit Uçan
1- Boran Alp
Ömer Ağan
1- Saltuk Alp
Açelya Özcan
1-16/60- Ayşe Hatun
Özgür Akar
1- Yağız Alp
Seda Yıldız
2-27/45- Şeyh Edebali
Abidin Yerebakan
2-27/45- Akça Derviş
Serkan Tatar
2-27/45- Pehlivan Derviş/Pehlivan Alp
Didem Balçın
6-47/65- Selcan Hatun
Çağrı Şensoy
10- Cerkutay Alp
Ümit Belen
28/48/82- II. Andronikos
Erkan Avcı
28- Aya Nikola
Emin Gürsoy
28- Kumral Abdal
Ahmet Yenilmez
28- Demirci Davut
Fatih Ayhan
28- Baysungur Alp
Oğuz Kara
28- Ahmet Alp
Maruf Otajonov
30-38/78- Geyhatu Han
Zabit Samedov
35- Gence Bey
Yıldız Çağrı Atiksoy
46- Malhun Hatun
Baran Raşit
46- Raşit Alp
Gözel Rovshanova
49-64/74- Alaca Hatun
Şener Savaş
57- Sultan 2.Mesud
Murat Boncuk
60- Aykurt Alp
Serhat Kılıç
65- Mihael Kosses
Rüzgar Aksoy
65- Turgut Alp
Şeyma Korkmaz
65- Prenses Mari
Melis Gürhan
65- Cornelia
Burak Alp Yenilmez
65- Kutan Alp
Burak Poyraz
65- Serhan Alp
Yiğit Eser
66- Argus
Ümit Mirza
71- Saboel
Taner Turan
74- Vezir Alemşah
Berk Erçer
74- Konur Alp
Turpal Tokaev
76- Turahan Alp
Batuhan Bozkurt Yüzgüleç
76- Akça Koca
Latif Akgedik
77- Celali
Sibel Aytan
77- Zehra Hatun
Shuhrat Egamberdiev
78- Komutan Mingiyan
Onur Yavuz
79- Erdoğdu Alp
Tugay Kayan
82- El Doris
Ferhat Yılmaz
83- Güngör Bey
Serdar Özer
84- Barkın Bey
Zehra Yılmaz
84- Olcay Hatun
Can Bartu Aslan
Aktimur Bey