Kuruluş Osman Son Bölümde Neler Oldu? Kuruluş Osman Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman son bölümde neler oldu sorusu yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Kuruluş Osman Son Bölümde Neler Oldu?



Kuruluş Osman Dizisi Oyuncuları Kimler?



Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başladığı andan itibaren birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bu nedenle dizinin her yeni bölümü yayınlandığında vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırıyor. En sık aratılanlar arasındavesoruları merak edildi. Yeni bölümün dün akşam yayınlanmasının ardından izleyiciler arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kuruluş Osman dizisi ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren ilgiyle takip edilen diziler arasında yer aldı. Bu nedenle birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasındasorusu bulunuyor. Kuruluş Osman dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde Osman Bey Geyhatu’yu hazırlıksız yakaladı. Fakat tam bu sırada karşısına Vezir Alemşah çıkar. Büyük bir karışıklığın içinden ayrılarak Geyhatu’yu yakalamaya çalışan Osman Bey geride kalan alpların Vezir Alemşah’ın elinde düştüğünü fark eder. Aynı zamanda Bala Hatun’un doğumuna çok az bir süre kalmasıyla sancıları da oldukça artmıştır.Kuruluş Osman dizisi oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasındabulunuyor. İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu;Burak Özçivit1- Osman BeyÖzge Törer1- Rabi'a Bala HatunEmre Basalak1- Gündüz BeyBuse Arslan1- Aygül HatunYiğit Uçan1- Boran AlpÖmer Ağan1- Saltuk AlpAçelya Özcan1-16/60- Ayşe HatunÖzgür Akar1- Yağız AlpSeda Yıldız2-27/45- Şeyh EdebaliAbidin Yerebakan2-27/45- Akça DervişSerkan Tatar2-27/45- Pehlivan Derviş/Pehlivan AlpDidem Balçın6-47/65- Selcan HatunÇağrı Şensoy10- Cerkutay AlpÜmit Belen28/48/82- II. AndronikosErkan Avcı28- Aya NikolaEmin Gürsoy28- Kumral AbdalAhmet Yenilmez28- Demirci DavutFatih Ayhan28- Baysungur AlpOğuz Kara28- Ahmet AlpMaruf Otajonov30-38/78- Geyhatu HanZabit Samedov35- Gence BeyYıldız Çağrı Atiksoy46- Malhun HatunBaran Raşit46- Raşit AlpGözel Rovshanova49-64/74- Alaca HatunŞener Savaş57- Sultan 2.MesudMurat Boncuk60- Aykurt AlpSerhat Kılıç65- Mihael KossesRüzgar Aksoy65- Turgut AlpŞeyma Korkmaz65- Prenses MariMelis Gürhan65- CorneliaBurak Alp Yenilmez65- Kutan AlpBurak Poyraz65- Serhan AlpYiğit Eser66- ArgusÜmit Mirza71- SaboelTaner Turan74- Vezir AlemşahBerk Erçer74- Konur AlpTurpal Tokaev76- Turahan AlpBatuhan Bozkurt Yüzgüleç76- Akça KocaLatif Akgedik77- CelaliSibel Aytan77- Zehra HatunShuhrat Egamberdiev78- Komutan MingiyanOnur Yavuz79- Erdoğdu AlpTugay Kayan82- El DorisFerhat Yılmaz83- Güngör BeySerdar Özer84- Barkın BeyZehra Yılmaz84- Olcay HatunCan Bartu AslanAktimur Bey