CHP Kocaeli toplantısında gergin anlar: Milletvekilinin kuzeni tehdit etti!

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısı, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın divan başkanlığında gerçekleştirildi.Caner Arduç, kürsüye çıkarak geçtiğimiz günlerde basına kapalı gerçekleştirilen CHP İzmit Danışma Kurulu'ndaki konuşmasının çarpıtıldığını belirtti ve şunları söyledi: 'Bu mesele birkaç gündür magazinsel olarak kentimizi meşgul ediyor. 3 gün önce il başkanım beni partiye çağırdı. 'Caner bu durumu toparla' dedi. Ben bu durumu toparlamak için çıktım ancak neresinden toparlayacağımı bilmiyorum.'DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÇAĞRISIArduç, konuşmasına devam ederek, 'Biz buraya eleştirilerimizi yapmaya geldik. 1 haftadır köşelerinde beni kötü çocuk ilan eden, milletvekilimizi ipeklere sarmalayan birçok yazı okudum. Sanki takım elbise için iddiaya ben girdim, sanki ben Körfez'e sahip çıkmamışım, Gebze'ye ben aday çıkarmamışım. Ben burada disiplin kurulunu göreve çağırıyorum. Bir demeç ile basına kapalı toplantı hakkında konuşan milletvekilimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmalı.'TAKIM ELBİSE İDDİASICHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'nın yerel seçimler öncesinde, 'CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe seçim kazanmaz' diyerek bir iş adamı arkadaşıyla takım elbise karşılığında iddiaya girdiği iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Caner Arduç, 'Sohbet ortamında bu iddiaya girildi. Şahitleri de burada. Bu gözler 'Sertif Bey aday olmazsa ben milletvekili olmam' diyen Nail Çiler'i de gördü. Bu gözler 'Sertif Gökçe aday olmasın' diyen Harun Özgür Yıldızlı'yı da gördü' dedi.TEHDİT VE MÜDAHALEArduç'un konuşmasının ardından, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı sahneye çıktı ve konuşmasını yaptı. Yıldızlı'nın konuşması bittikten sonra kuzeni Berkay Dorukhan Yıldızlı, 'Caner seni vururum' diyerek Caner Arduç'a saldırmak için harekete geçti. Araya giren partililer, Berkay Dorukhan Yıldızlı'yı salondan çıkararak sakinleştirdi.