Fransa Cumhurbaşkanı Macron Meclis'i feshetti: Hükümetim için iyi bir sonuç değil!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ulusal Meclis'in feshedildiğini açıkladı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.'HÜKÜMETİM İÇİN İYİ BİR SONUÇ DEĞİL' DİYEREK DUYURDUMacron, 'Avrupa Parlamentosu seçı̇m sonuçları hükümetı̇m ı̇çı̇n ı̇yı̇ bı̇r sonuç değı̇l. 30 Hazı̇ran'dan ı̇tı̇baren yenı̇ parlamento seçı̇mlerı̇ ı̇çı̇n çağrıda bulunacağım' ifadelerini kullandı.Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, seçim yasaklarının kalkmasıyla saat 20.00 itibarıyla açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Jordan Bardrlla'nın liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin listesi yüzde 32 ile birinci çıktı.MACRON'UN PARTİSİ YÜZDE 15 OY ALDI!Valérie Hayer'in liderliğindeki Macron'un Rönesans Paris'i listesi oyların yüzde 15,2'sini alırken Raphael Glusckman'ın liderliğindeki Sosyalist Partisi listesi yüzde 14 ile seçimlerden birinci parti çıktı. Manon Aubry'nin liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa listesi yüzde 8,3 ile dördüncü, aşırı sağcı Marion Le Pen'in yürüttüğü Yeniden Fetih Harekatı listesi yüzde 5,1 ile beşinci oldu. Seçmenlerin yüzde 52'sinin oy kullandığı seçimlerde aşırı sağın toplam oyu yüzde 37,5 oldu.