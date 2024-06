İstanbul'da Gazze toplantısı! Bakan Fidan: Katliam yapan hesap verecek

İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı açılışında bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.Filistin'in er geç Birleşmiş Milletlere tam üye olacağının altını çizen Fidan "D-8 ülkeleri olarak Filistin'in yanındayız" dedi."Gazze'nin ümide ihtiyacı var" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz" derken Gazze'deki katliamı gerçekleştirenlerin mutlaka hesap vereceğinin altını çizdi.Bakan Fidan "Bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasından başka bir seçenek yoktur. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında bulunacağız ve yeniden inşa sürecinde de her zaman destekte bulunacağız" dedi.Filistin Devleti'ni tanımaları için diğer ülkelere de çağrıda bulunduklarını söyleyen Bakan Fidan "Bizler Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz. Birleşmiş Milletler de bu çağrıya yanıt vermeli. Filistin her türlü desteği, yasal bir devlet olarak hak ediyor" dedi."Bu savaş İsrail-Filistin savaşı değil, küresel demokrasiye bir meydan okuma. Bu çerçevede, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka çare yoktur. Daha önce denenmemiş, farklı yaklaşımları desteklemeliyiz. Türkiye olarak bu çabaların yanında olacağız. Filistin'in birliğini destekleyeceğiz" diyen Fidan çağrıların sürdürülebilir bir ateşkes ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik olduğunu yineledi.Kalıcı barışın yolunun savaşmaktan değil anlaşmaların uygulanması ve uluslararası diplomatik çabalarla gerçekleşeceğini belirten Bakan Fidan Türkiye'nin ikili devlet çözümünden yana olduğunu da belirtti.Türkiye ev sahipliğinde ülkelerin Gazze konusunda bir araya gelmeleri, Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.Toplantıya katılan D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor.D-8 ilk defa olarak siyasi bir konuda toplantı düzenliyor.Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yetkililer katılıyor.