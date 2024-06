Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı! Milyonlar o anlara kilitlendi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma uçuşu başladı.ATASEVER UZAY YOLCULUĞUNA BAŞLADITürkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait 'VSS Unity' yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik 'Galactic 07' ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı.Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu ekipte, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer alıyor.Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, 'VSS Unity' yörünge altı aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.Öte yandan, Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve şimdiye kadarki 12'nci uçuşunu gerçekleştiren Atasever'in de içinde bulunduğu 'VSS Unity' yörünge altı aracı ise bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak. Virgin Galactic firması farklı sistemler geliştirmeye yönelecek.'ASTRONOTUMUZUN ÇALIŞMALARINI HEYECANLA TAKİP EDİYORUZ'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, X hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, 'Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diliyorum. 7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz.' ifadelerini kullandı.EKİBİNİN ADI: GALACTİC 07Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik 'Galactic 07' ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak.UÇUŞUN 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRMESİ PLANLANIYORYaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta 'VSS Unity' yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.ATASEVER 7 BİLİMSEL DENEY GERÇEKLEŞTİRECEKAtasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.UZAYDA BEYİNDEKİ KAN YAYILIMI VE OMURİLİK SIVISININ DİNAMİKLERİ İNCELENECEK'BEACON' isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edilecek.NE KADAR RADYASYONA MARUZ KALINDIĞI TESPİT EDİLECEKIvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.2 FARKLI İNSÜLİN KALEMİ UZAYA TAŞINACAKTürkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.ATASEVER'DEN UÇUŞ ÖNCESİ VE SONRASI BİYOLOJİK ÖRNEKLER ALINACAKYörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.GEZERAVCI'NIN 3 DENEYİNİ ATASEVER DE YAPACAKTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.AZERBAYCAN BAYRAĞINI DA YANINA ALACAKAtasever, Türkiye bayrağının yanında annesinin memleketi olan Azerbaycan bayrağını da yanına alacak. Göğsünde 'tek millet, iki devlet' bayraklarıyla uzaya gidecek olan Atasever'i, Virgin Galactic, VSS Unity uzay aracıyla gönderecek.GÖREV PEÇİNİN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN ANLAMLARIUzay yolculuğu öncesi Bakan Kacır ile görüşen Atasever kıyafetinin üzerindeki görev peçine ilişkin şu bilgiyi verdi:'Peçimizin üzerindeki VSS Unity uzay aracı, Dünya'dan uzaya doğru bir seyahat içinde. O seyahatte de ona eşlik eden Dünya'nın 7 farklı noktasından çıkan 7 kıtayı temsil eden çizgiler var. Bu çizgiler, VSS Unity uzay aracının arkasında birleşiyorlar. Bunlar, uzay çalışmalarının birleştirici yanını temsil ediyor. Aynı zamanda Galactic 07 misyonu kapsamında biz, 7 farklı bilimsel deney icra ediyor olacağız. Bu 7 çizgi, aynı zamanda onları da temsil ediyor. Tabii ki armamızın en üstünde bayrağımız var. Bayrağımızın hemen altında da yapacağımız bilimsel deneyleri temsil eden bir atom sembolümüz var. Türkiye'nin gelecek hayallerine, uzay hedeflerine göz kırpan bir minik hilal de peçimizin sağ üst köşesinde yer alıyor. Ayrıca Cumhuriyet'imizin 100. yılını temsil eden logomuz da peçimizin en tepesine yerleştirilmiş biçimde. Dünya haritasının üzerinde de Türkiye'yi ayrıştırmış, turkuaz rengiyle de görüyoruz. Ayrıca 13 tane yıldızımız var.Bu yıldızlarımızın yerleşimi Zümrüdüanka kuşunun gökyüzündeki yıldız yerleşimini temsil ediyor. Bu da küllerinden yeniden doğmayı, geleceğe umutla bakmayı temsil eden bir sembol olarak peçimizin üzerinde yer alan unsurlardan.'DENEYLERİN DETAYLARIAtasever, uzay misyonu esnasında üzerinde bulunacak kıyafetindeki deney düzeneklerine ilişkin şunları anlattı:'Kafamdaki yapı, bir beyin aktivitesi ölçüm cihazı. Prefrontal korteks bölgemdeki kan yayılımını ve oksijenasyon süreçlerini uçuşun tüm fazlarında ölçümleyecek yakın kızıl ötesi spektroskopisi yöntemini kullanan bir ölçüm aparatı var, alnımın tam ortasında. Bunu uçuşun tüm fazlarında giyiyor olacağım. Kablolar ise bütün vücudum boyunca uzanıp sol bacağım üzerindeki veri toplama kutusundan uzanıyor olacak. Uçuş esnasında bütün fazlarda kafatası basıncının artmasına hem kan dinamiklerinin hem de omurlik sıvısının etkisi araştırılacak. Bir diğeri, sağ kolumda yer alacak, şu an halihazırda aktif olan akıllı, giyilebilir ve aktif bir radyasyon dozimetresi. Uçuşun tüm fazlarında aktif olacak. Eğer ki yüksek bir radyasyona maruz kaldığıma yönelik veri elde ederse bana uyarı verecek. Döndükten sonra biz radyasyon dozimetresi tarafından toplanmış verileri, miyeloid deneyimizle besleyeceğiz. Bu deney, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiğimiz görevde de yer alan deneylerden biriydi.'Sağ bacağında yer alacak iki farklı doz aktarım özelliğine sahip insülin kalemlerini de uzayda test edeceğinin bilgisini veren Atasever, bu sayede ileride diyabetli bireylerin de uzayda uzun süre kalmasının önünü açacak ilk denemeyi gerçekleştireceklerini söyledi.Atasever, 'BEACON' deneyinin Harvard Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Hekimliği Ana Bilim Dalı'nın ortaklığında, radyasyon deneyinin ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVMER) tarafından ve insülin kalemi testinin de Axiom Space ile Türkiye Uzay Ajansı ortaklığında icra edileceğini dile getirdi.'YURDA DÖNÜP SİZLERLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'Üzerinde taşıyacağı 3 deney ekipmanı haricinde 4 tane de insan fizyolojisi deneyi gerçekleştireceklerini vurgulayan Atasever, 'Bu, çok farklı bir görev profiline sahip uçuşun insan fizyolojisi üzerinde ne gibi metabolik değişiklikler yarattığı, bağışıklık sistemimizi nasıl etkilediği ve hücre dışı vezikül olarak isimlendirilen minik hücreciklerin içeriklerinde ne gibi farklılıklara sebep olduğu da Türk araştırmacılar tarafından ortaya konulacak.' dedi.Atasever, uçuştaki tüm adımları işledikleri bir eğitimi tamamladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:'Sabah çok erken saatlerde buraya intikal ettik. Tıpkı uçuş sabahındaymışız gibi bütün adımları icra ettik. İlk defa bütün mürettebat olarak VSS Unity uzay aracının içine girme ve orada bir akış işletme şansını elde ettik. Gerçekten kabinin içinde o eğitim adımlarını yürütmek, orada bulunmak, kendi koltuğumuza oturmak, daha sonra pilotlarla beraber bu süreci işlemiş olmak, oldukça heyecan vericiydi. Bugüne kadar aldığımız, bu hafta boyunca aldığımız eğitimlerden daha farklıydı. Ailelerimiz buradaydı. Nasıl hangardan dışarı çıkıp onları selamlayıp uzay aracına gideceksek aynı şeyi yaptık. Onların heyecanını görmek de bizi bilhassa heyecanlandırdı. Dolayısıyla oldukça özel bir gündü diyebilirim.Görevimi başarıyla tamamladıktan sonra yurda döndüğümde de sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum.'