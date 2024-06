Ankara perişan oldu, vatandaş isyan etti! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde etkili olan yağışlar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Gök gürültülü sağanak, iş yerlerini su basmasına neden oldu. Öte yandan, Kazan ilçesinde de Ankara-İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi.Yağışlar sırasında Ankara'nın çeşitli bölgelerinde ciddi su baskınları yaşandı. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve itfaiye ekipleri, su tahliye çalışmalarında yetersiz kaldı.Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar uzun süre suyun çekilmesini bekledi. Yoğun yağışın neden olduğu trafik kazaları ve yolda kalan araçlar, kurtarma ekiplerinin yoğun mesai harcamasına neden oldu.Başkent Ankara, CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı görevine seçildiği 2019'dan beri seller ve can kayıplarıyla anılır oldu. Son sel felaketinde hayatını kaybeden Ayşe Yavuz ile birlikte Ankara'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e ulaştı.Yavaş yönetiminin iş bilmezliği yüzünden mazgalların asfaltla kaplanması, alt yapı yetersizliği gibi nedenlerle, başkentte yağan her sağanak yağmur, can kayıplarının ve büyük maddi zararın yaşandığı felaketlere dönüşüyor.Kent genelinde yaşanan sağanak yağış, yolların suyla dolmasına ve sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Beşevler Meydanı'nda biriken sel suları, iş yerlerini bastı. Esnaf, kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. Birçok iş yeri sahibi, dükkanlarının su basmaması için kum torbalarıyla önlem aldı.Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerindeki altgeçitlerin suyla dolması sonucu trafik durma noktasına geldi. Çubuk Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Bu bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi.Kazan ilçesinde ise Ankara-İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi.Sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki Bahçeleriçi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın altındaki otoparkı su bastı. Otoparkta sular altında kalan üç araçtan biri, vatandaşların kendi imkanlarıyla çıkarıldı ve su tahliye edildi. Apartman sakinlerinden Vahit Babadağ, yaşanan olayı 'büyük bir felaket' olarak nitelendirdi.Üst caddelerden akan suyun apartmanın otoparkını bastığını belirten Babadağ, çalıştığı iş yerini de su bastığını söyledi. 'Sel geldiğinde aracı görünce komşuya haber verdik. Biz geldiğimizde otoparka giremedik. Sular, aracı kaydırıp yan binanın istinat duvarına yasladı. Bir aracı halatla komşumuzun kamyonuyla çıkarttık.' diye konuştu. Otoparkta yaşanan bu olay, mahalle sakinlerinin tedirgin olmasına neden oldu.Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan su baskınları ve sel nedeniyle ekiplerin çalıştığını bildiren açıklamalar yapıyor. Ancak yaşanan olaylar ve vatandaşların tepkisi ise bunun tam tersi yönünde oluyor. Ayrıca, sel riski olan bölgelerdeki vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği uyarısında bulunularak sorumluluktan kaçınılıyor ve vatandaşlar afetlerle baş başa bırakılıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, il genelinde etkili olan yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ankara genelinde yağışların aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Ani yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. Meteoroloji uzmanları, bu tür sağanak yağışların iklim değişikliği ve şehirleşmenin etkisiyle daha sık yaşanabileceğine dikkat çekti. Ankara'da altyapı çalışmalarının gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara, sel ve su baskınlarına karşı bireysel olarak da alabilecekleri önlemler hakkında bilgi verildi.Keçiören'de evini su basan Zeynep Eser, her yağmurda kendi imkanlarıyla evlerinden su tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, 'Her yağmurda aynı sorunları yaşıyoruz. Yetkililerden alt yapı sorunlarının çözülmesini bekliyoruz' dedi. Evini kaç kere su bastığını artık hatırlamadığını belirten Ayten Yılmaz ise 'Her yağışta boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Her yağışta birkaç vatandaşımız boğuluyor. Yeter artık. Bu beceriksizlik yüzünden hayatımız cehenneme döndü' tepkisini gösterdi. Şimdiye kadar aracıyla iki kez sel sularının altında mahsur kaldığını anlatan Veli Şahin de, 'Canımızı kurtardığımıza mı sevinelim, yoksa her iki seferde de sel suyu yüzünden bozulan arabada oluşan 120 bin lira zarara mı üzülelim bilemiyorum. İnanılmaz bir durum. Mansur Yavaş göreve geldiğinde mazgalların üzerine asfalt döktüler. Bırakın mazgalları temizlemeyi adamlar asfalt döküyorlar' şeklinde konuştu.Vatandaşlar yaşanan bu olaylara ve belediyeye karşı tepkilerini dile getirdi:'Ankara'nın çoğu yerinde sel, sokaklar su taşkını, düz yollarda bile sudan geçilmiyor, geldiniz Ankara'yı mahvettiniz, 26 yıldır Ankara'dayım ben böyle rezillik görmedim.''Bu Mansur hiçbir selde ortalıkta yok. Ajans böyle istemiş.''Yorumlar çok anlamlı ama şunu hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var. Büyükşehir belediyesinin başındaki zat, 58 ay daha bizi yönetecek. Bunlar iyi günlerimiz, hepimiz önlemimizi alalım. Yağmur yağınca mümkünse dışarı çıkmayalım. En etkili yöntem bu bence.''Kanal İstanbul sen işine bak kardeşim. Kanal Ankara hayırlı olsun yeter ki yağmur damlasın her yer kanal.''Artık belediyenin bu sel alt yapı işini çözmeleri lazım, yağmur yağıyor dışarı çıkmaya korkuyoruz selde kalacağız diye burası başkent ya ayıp bir şey''Ben doğma büyüme Ankaralıyım 8 yıldır İzmir'de yaşıyorum maalesef son 2-3 yıldır Ankara da gördüğüm sizde İzmir'e benzemeye başladınız çok güzel algı yapıyorlar hizmeti alamayan halk olsun, adam çalmıyor ama diyorlar peki kardeşim çalmıyor da bu belediyenin bütçesi ne oluyor.''Ankara tarihinde ilk defa Mansur Yavaş döneminde sellerde 8 kişi öldü olsun; çorba dağıttı daha ne yapsın.''Deniz geldi Ankara'ya kıymetli vekilim! O kadar bas bas bağırdık oy vermeyin diye, reklam reklam belediyeciliği diye, reklamlardan sonra gördüler, bu millet çöp çamur bunlar da CHP demek.''Mansur Yavaş baktı Cumhurbaşkanı olamayacak, Venedik Belediye Başkanlığı için idman yapıyor.'