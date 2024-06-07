Türkiye'de nesli tükenen türler arasında: Elazığ'da görüntülendi!

Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos dağlarında yaşadığı bilenen, başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde görüldü.Böceğin farklı olması nedeniyle o anları cep telefonu ile kayda alan vatandaş ardından böceği doğal yaşam alanına bıraktı.Merak edip internetten araştırma vatandaş, böceğin nesli tükenme altında olduğu geyik böceği olduğunu fark etti.