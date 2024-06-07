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Türkiye'de nesli tükenen türler arasında: Elazığ'da görüntülendi!

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen geyik böceği (Lucanus cervus) Elazığ'da görüntülendi.

Ekleme: 7.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 7.06.2024 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de nesli tükenen türler arasında: Elazığ'da görüntülendi!
Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos dağlarında yaşadığı bilenen, başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde görüldü.

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında: Elazığ'da görüntülendi!

Böceğin farklı olması nedeniyle o anları cep telefonu ile kayda alan vatandaş ardından böceği doğal yaşam alanına bıraktı.

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında: Elazığ'da görüntülendi!

Merak edip internetten araştırma vatandaş, böceğin nesli tükenme altında olduğu geyik böceği olduğunu fark etti.