Kamuda 'Yapay zeka'lı tasarruf dönemi! Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Tedbirleri bir adım ileriye taşıyoruz...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Tasarruf tedbirleri genelgesini modern bilişim teknolojilerini kullanarak bir adım ileriye taşıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:"Tasarruf tedbirleri genelgesini modern bilişim teknolojilerini kullanarak bir adım ileriye taşıyoruz.Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi ile bürokratik işlemlerin azaltılmasını, kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlayacağız.Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz."