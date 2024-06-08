Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı: D-8 ülkeleri bir araya geliyor!

Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik, hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkânı harekete geçiriyor. Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek.