Türkiye’nin ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı: D-8 ülkeleri bir araya geliyor!
Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik, hem siyasi hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkânı harekete geçiriyor. Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek.
Türkiye ev sahipliğinde ülkelerin Gazze konusunda bir araya gelecek olmaları, Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.
Toplantıya katılacak D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor.
D-8 ilk defa olarak siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek
Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor.