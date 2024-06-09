Papa'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Yardım etmek için her yola başvurulmalı

Papa Francis Gazze'deki Filistinlilere acilen insani yardım ulaştırılması ve İsrail ile Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki önerileri derhal kabul etmesi çağrısında bulundu.Pazar günü öğlen kutsaması sırasında Papa Francis, bu hafta Filistinliler için uluslararası bir insani yardım konferansına ev sahipliği yapacak olan Ürdün'e de teşekkür etti ve Gazze halkı için uluslararası topluma çağrı yaptı.'Uluslararası toplumu, savaştan yıpranmış Gazze halkının yardımına koşmak için tüm imkanları kullanarak acilen harekete geçmeye çağırıyorum. İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin verilmeli ve kimse buna engel olamaz.'Cumartesi günü, Vatikan bahçelerinde düzenlediği ve dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ın da katıldığı barış duasının 10. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Papa Francis 'Bu toplantı, el sıkışmanın mümkün olduğunu ve barış yapmak için savaşmaktan çok daha fazla cesarete ihtiyacınız olduğunu gösterdi' dedi.Francis ateşkes tekliflerine destek verirken müzakerelerin 'kolay olmadığını' kabul etmesine rağmen şartların her iki tarafça da hızlı bir şekilde kabul edilmesini umduğunu söyledi ve 'Filistinlilerin ve İsraillilerin iyiliği için tüm cephelerde sunulan ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik barış önerilerinin derhal kabul edilmesini umuyorum' dedi.