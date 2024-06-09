İBB’de dijital veri hırsızlığı! 130 binden fazla çalışan bilgileri çalındı! Skandalda İMC TV detayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve iştiraklerinde çalışan personelin kişisel verileri çalındı. Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayı içerisinde İBB Akademi'nden iştirakler çalışanları dahil 130 binden fazla İBB personeline SMS gönderildi.SMS'de daha önce kendilerine iletilen ve mayıs ayının sonuna kadar tüm çalışanların izlemesi gereken online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'nin teknik bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.İSPER A.Ş, tarafından sunulan ve iştiraklere eğitim satışı süreçlerinin yürütüldüğü bir sistem olan İBB Akademi'ye erişmek isteyenler uzun süre boyunca sunucu hatasıyla karşılaştı.İSMEK uzaktan eğitim sitesi olan uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi de dahil uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan tüm diğer uygulamalara da erişim kısıtlandı.İSPER kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sunucularda yaşanan sızıntının İBB Bilgi İşlem personeli tarafından fark edilmesiyle sunucu erişime kapatıldı.Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim programının yöneticisinin ise PKK yanlısı yayın yaptığı için kapatılan İMÇ TV de sunuculuk ve Yayın Yönetmenliği olan Soner Şimşek'in olduğu öğrenildi.İSPER tarafı ise sızıntının çok ciddi olduğunu, kuruluşundan bugüne kadar İSMEK'ten eğitim alan 1 milyondan fazla öğrenci ile 130 binden fazla İBB personelinin kişisel verilerinin olduğunu aktardı.Daha öncede sosyal medyaya yansıyan iddialara göre de İSMEK uzaktan eğitim merkezi öğrenci bilgileri, kendi rızaları olmadan başka kişilere aktarıldığına yönelik şikayetlere konu olmuştu.Ayrıca, İSPER kaynakları, İSMEK Uzaktan Eğitim sisteminden sorumlu uzman teknik ekibin veri sızıntısından aylar önce Soner Şimşek tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığı ve uzaklaştırılan personelin yerine de kimsenin konulmadığını aktardı.Öte yandan, İBB Bilgi İşlem ekiplerinin yaptıkları çalışmalardan sonra sistemin Çarşamba günü tekrar aktif edildiği, çalışanlara online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ne erişimin sağlanabileceği bildirildi.Ancak, verilerin kimlerin eline geçtiğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.