Görenler çığlık atıp kaçıyor: Korkunç yaratık kıyıya vurdu

Dünyada sadece tuhaf görünmekle kalmayıp aynı zamanda son derece tehlikeli olan pek çok tuhaf ve tehlikeli yaratık var. Bu canlılardan biri karşınıza çıksa ne olur, düşünün? Kesinlikle korkudan çığlık atacaksınız. Benzer bir şey Singapur'da Dennis Chan'ın başına da geldi.Dennis sahilde yürüyordu ve sahilde 'zehirli dikenleri' olan tuhaf bir hayvanla karşılaştı. Dennis onu görür görmez korktu ve çığlık attı. Daha sonra kendine hakim oldu ve o yaratığın yanına gitti. Ancak Dennis Chan bu 'nadir görülen manzarayı' yarı yarıya kuma gömülü halde görünce gözlerine inanamadı.Dennis ona yakından baktığında bunun gökyüzüne bakan uzun burunlu bir planetaryum yaratığı olduğunu fark etti. Bu konuda daha fazla bilgi topladıklarında, bu keskin balıkların 50'den fazla türünden oluşan bir grup olduğunu ve bazılarının elektrik şoku verebilen bir organa sahip olduğunu keşfettiler.Dennis bu nadir yaratığın tehlikeli iğnesini zaten biliyordu ama bu tuhaf balığa bakmaktan kendini alamıyordu. Dennis hemen bunun videosunu çekti ve Instagram'da yayınladı. Dennis, canavar gibi dişlere sahip bu nadir balığın kuma geri dönmesinin mümkün olabileceğini hissetti. Bu video viral oldu ve 5 milyon 41 lakh'den fazla izlendi ve bir milyondan fazla kişi tarafından beğenildi.Sadece bu da değil, 6 lakh'tan fazla 82 bin kişi bu videoyu paylaşırken, 13 binden fazla yorum geldi. Keşiflerini anlatan Dennis, 'Bu alışılmadık ve büyüleyici bir manzara, bu tuhaf balıklar kafaları dışarıda bir şekilde kendilerini kuma gömüyorlar ve görünen o ki, şüphelenmeyen avları beklerken yıldızlara bakıyorlar. Taş ve akrep balıklarına benziyorlar, bu da acı verici sokmalara neden olabilecek zehirli dikenlere sahip oldukları anlamına geliyor.' dedi. Dennis'in bu videosunu izledikten sonra bazıları onu 'oldukça korkunç' olarak nitelendirirken, bazıları da onu şeytani bir balık olarak isimlendirdi.