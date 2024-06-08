Kamu işçilerine ek ödeme! Bayram öncesi hesaplarda olacak: İşte ödeme tarihi...

Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin ikinci yarısının ödeme tarihi belli oldu.Ödemeler Kurban Bayramından önce hesaplarda olacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu.İlk ödeme Kurban Bayramı öncesinde 14.06.2024 tarihinde, İkinci ödeme 13.12.2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun.'