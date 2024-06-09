Filistin boykotu Starbucks’ı vurdu! Satışlar dibe vurdu: Hisseler düştü

İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile ortak olan ya da soykırım ordusuna açıkça destek veren markalar dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor.Mc Donald's, KFC, Burger King, Starbucks gibi pek çok marka boykotun etkilerini açıkça hissetmeye başladı.Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, kahve zinciri Starbucks'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde gösteri yaptı. Şubenin önüne Filistin bayrakları ile ʺStarbucks soykırım için içecek hazırlıyorʺ ve ʺBoykot Starbucksʺ yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, Starbucks'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı. (27.05.2024)Hollanda'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gruplar, kahve zinciri Starbucks'ın çeşitli kentlerdeki şubelerinin önünde gösteri yaptı. Şubenin önüne Filistin bayrakları ile ʺStarbucks soykırım için içecek hazırlıyorʺ ve ʺBoykot Starbucksʺ yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, Starbucks'ın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı. (27.05.2024)BBC, Starbucks'ın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından devam eden protestolar ve boykottan büyük hasar aldığını, 'markanın lekelendiğini' belirtti.Şirketin satışları 2024'ün başında yıllık bazda yüzde 1,8 düştü.Şirketin açık ara en büyük ve en önemli pazarı olan ABD'de en az bir yıldır açık olan mağazalardaki satışlar yüzde 3 düştü. BBC'ye göre bu pandemi ve 2008'deki Büyük Durgunluk dönemi dışındaki en büyük düşüş.Starbucks'ın kazancı düşerken kahve fiyatları ise giderek artıyor. Dünyaca ünlü kahve zincirinin boykota katılmayan müşterileri ise fiyat artışlarından dolayı markayı bırakmaya başladı.BBC, Starbucks'ın İsrail'e ve soykırım ordusuna yönelik desteğinin özellikle Orta Doğu'daki satışlar üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtti.Gazze'deki İsrail soykırımı dolayısıyla Starbucks'a yönelik tepkiler o kadar büyük ki geçtiğimiz ay ABD'de bir YouTube komedyeni olan Danny Gonzalez, yayımladığı bir videoda tesadüfen bir Starbucks bardağının bulunması nedeniyle gelen 6,5 milyon takipçisinden özür dilemişti.