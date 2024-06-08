'İhtiyaç yok' diyerek işçi kıyımı yapmıştı: Cemil Tugay yeni personel almak için harekete geçti!

31 Mart yerel seçimlerinden önce işe alınan 195 personeli 'ihtiyaç fazlası' diye işten çıkaran CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şimdi belediyeye bağlı İzelman Şirketine sekreter ve büro elemanı almak için harekete geçti.31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir Büyukşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay ilk etapta yerel seçime sayılı gün kala bir önceki başkan Tunç Soyer tarafından işbaşı yaptırılan 71 kişiyi kapı önüne koydu. Zamanla bu sayı 195'e çıktı. Büyükşehir ile iştiraklerinde örgütlü sendikalar Tugay ile görüşüp işten atılan işçilerin işlerine iade edilmesini talep etti.Sendikaların taleplerini geri çeviren Tugay 'Şu an ihtiyaç yok. Olması halinde işten çıkarılan arkadaşlara öncelik verilecek' dedi.Aynı Tugay altına imza attığı işçi kıyımının üzerinden daha 2 hafta bile geçmeden Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketine büro elemanı ve yönetici asistanı almak için harekete geçti.İŞKUR'da yayınlanan ilana göre şirket, yönetici sekreteri ve büro elemanı alımı yapacak. İZELMAN yönetici sekreteri olarak görevlendirmek üzere 1 kişi, büro elemanı olarak da 3 kişi alımı yapacak. Başvurular 7 haziran Cuma sona erecek. Başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise düzeyinde eğitim görmüş olmak, 5510 sayılı yasa çerçevesinde emeklilik şartlarını yerine getirmemiş olmak ve çeşitli suçlardan mahkum olmamak şartları isteniyor.Belediyenin bir taraftan eleman çıkarırken diğer yandan tasarruf genelgesine rağmen sekreter ve büro elemanı almak istemesi tepki çekti. Bazı çalışanlar, 'Belediyenin her yeri sekreter ve büro elemanı kaynıyor. Amaç burada bazılarını adrese teslim bir şekilde işe almak. İlan falan hepsi göstermelik. Bu kadar insanı işten çıkarırken böyle bir eleman alımına gitmelerinin başka hiçbir anlamı yok. Bir de çıkarılanlara ihtiyaç duyarsak işe ilk sizi alacağız diye yalan söylüyorlar' yorumları yapıyor.