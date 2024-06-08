İş bilmez Yavaş'a sert tepki! Melih Gökçek tek tek açıkladı: 'Uzmanları tasfiye etti'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan, Melissa Bağcı'nın sunduğu Beyaz Ana Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Seçildiği günden bu yana Başkent Ankara'ya felaket üstüne felaket yaşatan Mansur Yavaş, bu listeye bir yenisini daha ekledi.



CHP'li ABB Başkanı Yavaş'ın yeni skandalları Melih Gökçek tarafından gözler önüne serildi.



Melih Gökçek'in açıklamalarından satır başları:



'BU İŞİ BU ADAMCAĞIZ BİLMİYOR!



'Mamak bölgesinde özellikle yukarıdan gelen yağmurlar aşağı gelir ve tıkardı. Onun üzerine ben dedim ki 'arkadaş dev bir yağmur suyu kanalı yapacağız!', yapmış olduğumuz yağmur suyu kanalının içinden araba geçecek büyüklükte, olay bitti. Senelerce hiçbir şey olmadı.



Daha sonra Mansur Yavaş döneminde buralar temizlenmedi, yeniden aynı yer su basmaya başladı. Bütün mesele rogarların temizlenmemesi. Bu işi bu adamcağız bilmiyor.'



'ROGARLARIN ÜSTÜNE ASFALT DÖKÜYORLAR!'



'Rogarların üstüne asfalt döküyorlar, ızgararaların üstünü kapatıyorlar.



Sen bunu kapatırsan su nereye gidecek arkadaş? Suyun gideceği yer olur mu? Olmaz. Melih Gökçek döneminde sel felaketi olmadı mı? Oldu. Bizim dönemimizde de belli bölgelerde, mıntıkalarda, bazen alt geçitlerde, bazen caddelerde tıkanmalar olurdu. Önemli olan bunu gördüğünüz anda bunu derhal düzeltmeniz. Örnek veriyorum Keçiören Belediyesi'nin tam önü, yağmurda dolardı. Bir sefer doldu, hemen dedim 'Ankara Çayı'na dev bir kanal yapın' yaptım kanalı olay bitti.



'İŞİ BİLMİYORLAR, YETENEKSİZLER!'



Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce Mansur Yavaş'a gitmiş demişler ki 'bizim arkadaşlar bu işten anlamıyor, eski elemanları yeniden davet edelim, işe alalım işe alarak başlatalım bunun başka bir mücadele yok. Mansur Yavaş demiş ki 'teklif edin'...



Benim o dönemde bu işlerin başında olan bir arkadaşım var o arkadaşıma teklif ediyorlar 'tekrar gelir misin işe başlar mısın' diye... Aşağı yukarı 5 yıl önce işten attıkları adam tabiri caizse. Bu işin uzmanı olan arkadaş. Bunlar gerçekten işi bilmiyorlar, yeteneksizler. Yeteneksiz oldukları gibi bu işi yapma ihtimalleri mümkün değil.'



'MANSUR YAVAŞ BÜTÜN UZMANLARI TASFİYE ETTİ!'



'Mansur Yavaş döneminde, ABB Başkanı Melih Gökçek'in dönemindeki bütün elemanlar tek tek tasfiye edildi. Bu elemanlar kendi konusunda uzman elemanlardı. Hem karla mücadelede hem yağmurla mücadelede özel eğitilmiş arkadaşlardı. Öyle ki ben bu kadar için bunları Moskova'ya gönderdim, Moskova'da eğitim aldırdım. Bu insanlar Mansur Yavaş gelir gelmez hemen hepsi tasfiye edildi. Mesela 15 tane şef vardı hepsi gönderildi. İşten anlamayan, son derece cahil, yeteneksiz insanlar onların yerine gelince dolayısıyla mücadele imkanı olmadı. Yani her konunun bir ehli vardır, bu ehli olmadan bu işi yapma şansı yoktur.' ifadelerini kullandı.



