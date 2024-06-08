CHP'li ABB yine sele teslim! Yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı.Bu uyarıların ardından başkentte öğleden sonra sağanak etkili oldu.Cadde ve sokaklar göle döndüBirçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı.Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı.Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu.Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı.İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı.Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü.Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.