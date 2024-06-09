YKS’ye dakikalar kala genç kız kimliğini mazgala düşürdü!

Tüm yurtta bugün YKS heyecanı vardı… Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ise inanılmaz bir olay yaşandı. Genç bir kız, YKS'ye dakikalar kala kimliğini mazgala düşürdü. Bakın sonrasında neler oldu...

Duyanları şaşkına çeviren olay Kocaeli Kartepe'de yaşandı. Ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede okulun olduğu bölgeye giden ekipler, kimliği çıkarmak için çalışma başlattı.Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.Kısa sürede mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti.Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.