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29 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu? 29 Mart Tarihinde Doğan Ünlüler

29 Mart tarihinin gelmesinin ardından birçok kişi 29 Mart bugün neler oldu sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 29 Mart tarihte bugün ne oldu sorusu yer alıyor. Peki, 29 Mart tarihte bugün neler oldu? 29 Mart tarihinde doğan ünlüler kimler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 29.03.2022 - 13:48 Güncelleme: 29.03.2022 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
29 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu? 29 Mart Tarihinde Doğan Ünlüler
29 Mart'ın gelmesinin ardından en sık aratılanlar arasında 29 Mart tarihte bugün ne oldu ve 29 Mart tarihinde doğan ünlüler kimler soruları yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. 29 Mart tarihte bugün ne oldu sorusuna cevap almak ve konu hakkında detayları incelemek için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

29 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu?


29 Mart gününün gelmesinin ardından birçok kişi 29 Mart tarihte bugün ne oldu sorularına cevap aramaya başladı. 1430 yılında Selanik ve İyonya, Osmanlı tarafından fethedildi. 1938 Nazım hikmet 28 yıl hapse mahkum oldu. 1950 Nazım Hikmet Bursa Cezaevinde açlık grevi yapmaya başladı. 1968 İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından ülkenin ilk böbrek nakli yapıldı. 2004 Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO'ya kabul edildi. 2006 tam güneş tutulması gerçekleşti.


29 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu? 29 Mart Tarihinde Doğan Ünlüler

29 Mart Tarihinde Doğan Ünlüler Kimler?


29 Mart tarihinde doğan ünlüler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 29 Mart tarihinde doğan ünlüler kimdir sorusu yer aldı. İşte 29 Mart doğumlu ünlüler;

1553 - Viçenzos Kornaros, Giritli yazar (ö. 1613)
1561 - Santorio Santorio, İtalyan hekim (ö. 1636)
1712 - Atike Sultan, III. Ahmed'in kızı (ö. 1738)
1790 - John Tyler, Amerikalı politikacı (ö. 1862)
1824 - Ludwig Büchner, Alman filozof ve fizikçi (ö. 1899)
1826 - Wilhelm Liebknecht, Alman gazeteci ve politikacı (ö. 1900)
1869 - Kalust Sarkis Gülbenkyan, Ermeni iş adamı (ö. 1955)
1873 - Tullio Levi-Civita, İtalyan matematikçi (ö. 1941)
1883 - Memduh Şevket Esendal, Türk yazar (ö. 1952)
1899 - Lavrenti Beriya, Sovyet politikacı ve Sovyet Gizli Polis Şefi (ö. 1953)
1902 - Marcel Aymé, Fransız yazar (ö. 1967)

29 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu? 29 Mart Tarihinde Doğan Ünlüler

1916 - Eugene McCarthy, Amerikalı politikacı (ö. 2005)
1918 - Sam Walton, Amerikalı iş adamı (ö. 1992)
1927 - John Robert Vane, İngiliz farmakolog (ö. 2004)
1929 - Lennart Meri, Estonyalı yazar, film yönetmeni ve Estonya'nın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2006)
1937 - Gordon Milne, İngiliz futbol adamı
1939 - Terence Hill, İtalyan aktör
1940 - Astrud Gilberto, Brezilyalı şarkıcı
1943 - John Major, İngiliz devlet adamı ve Büyük Britanya Başbakanı
1943 - Vangelis, Yunan besteci
1945 - Walt Frazier, Amerikalı basketbolcu
1949 - Kayahan, Türk besteci ve şarkıcı (ö. 2015)
1950 - Mory Kanté, Malili müzisyen
1952 - Teófilo Stevenson, Kübalı amatör boksör (ö. 2012)
1953 - Güher Pekinel, Türk piyanist
1953 - Süher Pekinel, Türk piyanist
1954 - Ahmed Doğan, Türk asıllı Bulgar siyasetçi
1955 - Mehmet Gül, Türk hukukçu, siyasetçi ve iş adamı (ö. 2008)
1957 - Christopher Lambert, Fransız aktör
1963 - Elle Macpherson, Avustralyalı model, oyuncu, yardımsever ve iş kadını
1967 - Michel Hazanavicius, Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist
1968 - Lucy Lawless, Yeni Zelandalı aktris ve şarkıcı
1972 - Rui Costa, Portekizli futbolcu
1973 - Marc Overmars, Hollandalı futbolcu
1976 - Jennifer Capriati, Amerikalı tenisçi
1980 - Mert Turak, Türk oyuncu
1981 - Nihal Yalçın, Türk oyuncu
1983 - Ezgi Mola, Türk oyuncu
1985 - Fernando Amorebieta, Venezuelalı futbolcudur
1986 - Sylvan Ebanks-Blake, Jamaika asıllı İngiliz futbolcudur
1986 - İvan Uhov, Rus yüksek atlayıcı
1987 - Dimitri Payet, Fransız millî futbolcudur
1987 - Romain Hamouma, Cezayir pasaportlu Fransız futbolcudur
1988 - Lacey Pauletta, Bonaireli futbolcu
1988 - Sercan Konal, Türk futbolcu
1988 - Jesús Molina, Meksikalı futbolcudur
1989 - James Tomkins, İngiliz futbolcudur
1990 - Carlos Peña, Meksikalı futbolcudur
1990 - Teemu Pukki, Finlandiyalı millî futbolcudur
1991 - Fabio Borini, İtalyan futbolcu
1991 - Irene, Güney Koreli bir şarkıcı, rapçi ve oyuncudur
1991 - Hayley McFarland, Amerikan aktris, şarkıcı ve dansçı
1991 - N'Golo Kanté, Fransız futbolcu
1993 - Thorgan Ganael Francis Hazard, Belçikalı futbolcu
1994 - Choi Jin-ri, Güney Koreli aktris, model ve şarkıcı (ö. 2019)


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