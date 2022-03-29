29 Mart Tarihte Bugün Ne Oldu?



29 Mart Tarihinde Doğan Ünlüler Kimler?



29 Mart'ın gelmesinin ardından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.sorusuna cevap almak ve konu hakkında detayları incelemek için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.29 Mart gününün gelmesinin ardından birçok kişisorularına cevap aramaya başladı. 1430 yılında Selanik ve İyonya, Osmanlı tarafından fethedildi. 1938 Nazım hikmet 28 yıl hapse mahkum oldu. 1950 Nazım Hikmet Bursa Cezaevinde açlık grevi yapmaya başladı. 1968 İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından ülkenin ilk böbrek nakli yapıldı. 2004 Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO'ya kabul edildi. 2006 tam güneş tutulması gerçekleşti.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 29 Mart tarihinde doğan ünlüler kimdir sorusu yer aldı. İşte 29 Mart doğumlu ünlüler;1553 - Viçenzos Kornaros, Giritli yazar (ö. 1613)1561 - Santorio Santorio, İtalyan hekim (ö. 1636)1712 - Atike Sultan, III. Ahmed'in kızı (ö. 1738)1790 - John Tyler, Amerikalı politikacı (ö. 1862)1824 - Ludwig Büchner, Alman filozof ve fizikçi (ö. 1899)1826 - Wilhelm Liebknecht, Alman gazeteci ve politikacı (ö. 1900)1869 - Kalust Sarkis Gülbenkyan, Ermeni iş adamı (ö. 1955)1873 - Tullio Levi-Civita, İtalyan matematikçi (ö. 1941)1883 - Memduh Şevket Esendal, Türk yazar (ö. 1952)1899 - Lavrenti Beriya, Sovyet politikacı ve Sovyet Gizli Polis Şefi (ö. 1953)1902 - Marcel Aymé, Fransız yazar (ö. 1967)1916 - Eugene McCarthy, Amerikalı politikacı (ö. 2005)1918 - Sam Walton, Amerikalı iş adamı (ö. 1992)1927 - John Robert Vane, İngiliz farmakolog (ö. 2004)1929 - Lennart Meri, Estonyalı yazar, film yönetmeni ve Estonya'nın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2006)1937 - Gordon Milne, İngiliz futbol adamı1939 - Terence Hill, İtalyan aktör1940 - Astrud Gilberto, Brezilyalı şarkıcı1943 - John Major, İngiliz devlet adamı ve Büyük Britanya Başbakanı1943 - Vangelis, Yunan besteci1945 - Walt Frazier, Amerikalı basketbolcu1949 - Kayahan, Türk besteci ve şarkıcı (ö. 2015)1950 - Mory Kanté, Malili müzisyen1952 - Teófilo Stevenson, Kübalı amatör boksör (ö. 2012)1953 - Güher Pekinel, Türk piyanist1953 - Süher Pekinel, Türk piyanist1954 - Ahmed Doğan, Türk asıllı Bulgar siyasetçi1955 - Mehmet Gül, Türk hukukçu, siyasetçi ve iş adamı (ö. 2008)1957 - Christopher Lambert, Fransız aktör1963 - Elle Macpherson, Avustralyalı model, oyuncu, yardımsever ve iş kadını1967 - Michel Hazanavicius, Fransız yönetmen, yapımcı ve senarist1968 - Lucy Lawless, Yeni Zelandalı aktris ve şarkıcı1972 - Rui Costa, Portekizli futbolcu1973 - Marc Overmars, Hollandalı futbolcu1976 - Jennifer Capriati, Amerikalı tenisçi1980 - Mert Turak, Türk oyuncu1981 - Nihal Yalçın, Türk oyuncu1983 - Ezgi Mola, Türk oyuncu1985 - Fernando Amorebieta, Venezuelalı futbolcudur1986 - Sylvan Ebanks-Blake, Jamaika asıllı İngiliz futbolcudur1986 - İvan Uhov, Rus yüksek atlayıcı1987 - Dimitri Payet, Fransız millî futbolcudur1987 - Romain Hamouma, Cezayir pasaportlu Fransız futbolcudur1988 - Lacey Pauletta, Bonaireli futbolcu1988 - Sercan Konal, Türk futbolcu1988 - Jesús Molina, Meksikalı futbolcudur1989 - James Tomkins, İngiliz futbolcudur1990 - Carlos Peña, Meksikalı futbolcudur1990 - Teemu Pukki, Finlandiyalı millî futbolcudur1991 - Fabio Borini, İtalyan futbolcu1991 - Irene, Güney Koreli bir şarkıcı, rapçi ve oyuncudur1991 - Hayley McFarland, Amerikan aktris, şarkıcı ve dansçı1991 - N'Golo Kanté, Fransız futbolcu1993 - Thorgan Ganael Francis Hazard, Belçikalı futbolcu1994 - Choi Jin-ri, Güney Koreli aktris, model ve şarkıcı (ö. 2019)