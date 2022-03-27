Kanada Jamaika Maçı Ne Zaman? Kanada Jamaika Maçı Saat Kaçta?
27 Mart Kanada Jamaika maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kanada Jamaika maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Kanada Jamaika maçı ne zaman? Kanada Jamaika maçı saat kaçta? Kanada Jamaika maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Kanada Jamaika maçı birçok futbolsever tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kanada Jamaika maçı ne zaman ve Kanada Jamaika maçı hangi kanalda soruları yer aldı. 2022 Dünya Kupası için mücadele edilecek karşılaşmada Beşiktaş takımındaki Cyle Larin de yer alacak. Kanada Jamaika maçı ne zaman ve Kanda Jamaika maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kanada Jamaika Maçı Ne Zaman?
Kanada Jamaika maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Kanada Jamaika maçı ne zaman sorusu oldu. Bugün saat 23.05’te başlayacak karşılaşmayı S Sport Plus ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Kanada Jamaika Muhtemel İlk 11’leri
Kanada Jamaika muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte Kanada Jamaika muhtemel ilk 11’leri;
-Kanada: Borjan; Laryea, Vitoria, Miller, Johnston; Hoilett, Eustaquio, Fraser, Buchanan; Larin, Kone
-Jamaika: Blake; Thomas, Mariappa, Lowe, Brown; Pearson, Williams, Walker, Howell; Gray, Marshall
27 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?
27 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte oldukça merak edilen 27 Mart hangi maçlar var;
11:00 Galatasaray – Adana İdmanyurdu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV
11:05 Melbourne Victory – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4
12:00 Beşiktaş – Ereğli Bld. Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Beşiktaş Youtube
12:00 İzmir BB – Etimesgut Bld. Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor Yıldız, TRT Spor 2
12:00 Fenerbahçe – Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
13:00 Galatasaray – Bandırmaspor TFF Elit U14 Ligi GS TV
14:00 Elazığspor – Erbaaspor TFF 3. Lig Yayın Yok
14:30 Fenerbahçe – Ümraniyespor TFF Elit U15 Ligi FB TV
15:00 Galatasaray – Bandırmaspor TFF Elit U15 Ligi GS TV
15:00 Mirandes – Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner
15:30 Maastricht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
17:00 Burgos – Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner
17:45 FC Emmen – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
19:15 Alcorcon – Valladolid İspanya La Liga 2 Bilyoner
19:15 Malaga – Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner
22:00 Universidad de Chile – Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner
22:00 Almeria – Girona İspanya La Liga 2 Bilyoner
22:00 Sao Paulo – Corinthians Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner
23:00 Portland Timbers – Orlando City MLS Bilyoner
23:05 Kanada – Jamaika 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus
2 Nisan Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
4 Nisan Pazartesi
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)