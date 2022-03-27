Kanada Jamaika Maçı Ne Zaman? Kanada Jamaika Maçı Saat Kaçta?

Kanada Jamaika Maçı Ne Zaman?



Kanada Jamaika Muhtemel İlk 11’leri



27 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?

Kanada Jamaika maçı birçok futbolsever tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. 2022 Dünya Kupası için mücadele edilecek karşılaşmada Beşiktaş takımındaki Cyle Larin de yer alacakvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kanada Jamaika maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Bugün saat 23.05’te başlayacak karşılaşmayı S Sport Plus ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte Kanada Jamaika muhtemel ilk 11’leri;-Kanada: Borjan; Laryea, Vitoria, Miller, Johnston; Hoilett, Eustaquio, Fraser, Buchanan; Larin, Kone-Jamaika: Blake; Thomas, Mariappa, Lowe, Brown; Pearson, Williams, Walker, Howell; Gray, Marshallbirçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte oldukça merak edilen 27 Mart hangi maçlar var;11:00 Galatasaray – Adana İdmanyurdu Turkcell Kadınlar Futbol Ligi GS TV11:05 Melbourne Victory – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 412:00 Beşiktaş – Ereğli Bld. Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Beşiktaş Youtube12:00 İzmir BB – Etimesgut Bld. Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi TRT Spor Yıldız, TRT Spor 212:00 Fenerbahçe – Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV13:00 Galatasaray – Bandırmaspor TFF Elit U14 Ligi GS TV14:00 Elazığspor – Erbaaspor TFF 3. Lig Yayın Yok14:30 Fenerbahçe – Ümraniyespor TFF Elit U15 Ligi FB TV15:00 Galatasaray – Bandırmaspor TFF Elit U15 Ligi GS TV15:00 Mirandes – Ponferradina İspanya La Liga 2 Bilyoner15:30 Maastricht – Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner17:00 Burgos – Tenerife İspanya La Liga 2 Bilyoner17:45 FC Emmen – SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner19:15 Alcorcon – Valladolid İspanya La Liga 2 Bilyoner19:15 Malaga – Huesca İspanya La Liga 2 Bilyoner22:00 Universidad de Chile – Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner22:00 Almeria – Girona İspanya La Liga 2 Bilyoner22:00 Sao Paulo – Corinthians Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner23:00 Portland Timbers – Orlando City MLS Bilyoner23:05 Kanada – Jamaika 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport Plus2 Nisan Cumartesi13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)3 Nisan Pazar13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)4 Nisan Pazartesi20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)