Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor; Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi ve terörle mücadele gündemde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bu hafta gerçekleşecek ve toplantının gündeminde önemli konu başlıkları yer alacak. Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak olan Kabine'de ekonomi, dış politika ve Rusya-Ukrayna savaşı öne çıkıyor. Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleşecek ve son dakika kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasında duyurulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplacak.KRİTİK BAŞLIKLAR KABİNE GÜNDEMİNDECumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında bakanların gündeminde birçok önemli konu yer alıyor.ERDOĞAN'IN NATO TEMASLARIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeleri Kabine'nin görüşeceği konular arasında.RUSYA UKRAYNA SAVAŞIUkrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak.EN ÖNEMLİ BAŞLIK: EKONOMİEkonomide atılacak adımlar; Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında. Enflasyonla mücadele Erdoğan ve bakanların ele alacağı mesele olacak. Bunun yanı sıra temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de Kabine'de görüş alış verişinde bulunulacak.Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.TERÖRLE MÜCADELE KABİNEDE MASADATerörle mücadele de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD/YPG terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadele adımları ele alınacak.Bölgesel gelişmeler bu kapsamda ayrıntılı ele alınacak. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.