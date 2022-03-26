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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor

Ukrayna'da savaş nedeniyle tahliye edilen, yetimhanelerde kalan 185 çocuk ile bakım personeli Türkiye'ye getirilecek.

Ekleme: 26.03.2022 - 16:29 Güncelleme: 26.03.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre; Ukrayna'daki savaştan etkilenen yetimhanede kalan çocukların Polonya'ya tahliyesi sağlandı.

Ukrayna devleti, özellikle yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi hakkında diğer devletler ile yaptığı görüşmeler kapsamında Türkiye ile de temasa geçti.

Bu kapsamda, İçişleri, Dışişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve Göç İdaresi ile görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler sonucunda Türkiye'nin yetim çocukları ve bakımlarından sorumlu kişileri kabul edeceği teyit edildi.

Bunun üzerine yetimhanelerde bulunan çocuk ve bakımlarından sorumlu toplam 185 kişi, güvenlik nedeniyle önce Polonya'ya taliye edildi.

185 kişilik grup, bu akşam Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya getirilecek.
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