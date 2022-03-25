Meteoroloji Müjdeyi Verdi! Havalar Ne Zaman Isınacak?

Hava Ne Zaman Artacak?



Bugün Hava Nasıl Olacak?



Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.sorusu yer aldı. Hafta sonu plan yapanlar havaların nasıl olacağı hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bahar aylarına girilmesine rağmen mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre havaların Pazar gününden itibaren artmaya başlayacağı belirtildi. Bu hafta İstanbul ilinde sıcaklıkların 13 dereceye yükseleceği belirtildi.Haftanın son iş gününde havaların nasıl olacağı merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının artacağını öğrenen vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşteÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluA.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, gece saatlerinden sonra kıyıları yağmurluZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluRİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluTOKAT °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu