Meteoroloji Müjdeyi Verdi! Havalar Ne Zaman Isınacak?
Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman ısınacak sorusu yer aldı. Peki, havalar ne zaman ısınacak? 25 Mart hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte merak edilenler...
Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Havalar ne zaman ısınacak ve 25 Mart hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Hafta sonu plan yapanlar havaların nasıl olacağı hakkında araştırmalara başladı. 25 Mart hava nasıl olacak ve 25 Mart hava sıcaklıkları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hava Ne Zaman Artacak?
Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında havalar ne zaman ısınacak sorusu yer aldı. Bahar aylarına girilmesine rağmen mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre havaların Pazar gününden itibaren artmaya başlayacağı belirtildi. Bu hafta İstanbul ilinde sıcaklıkların 13 dereceye yükseleceği belirtildi.
Bugün Hava Nasıl Olacak?
Haftanın son iş gününde havaların nasıl olacağı merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının artacağını öğrenen vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 25 Mart illere göre hava durumu;
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, gece saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu