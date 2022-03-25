FETÖ’nün aktif yapılanmasına operasyonda 2 milyon TL ele geçirildi!

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 22 Mart tarihinde 11 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, ilk etapta 1.5 milyon lira ele geçirilmişti. 14 adres ve şüphelilerin araçlarında yapılan detaylı arama tamamlandı. 14 örgüt evinden 322 bin 180 lira, 93 bin 315 Amerikan doları, 4 bin 485 euro, 483 bin 580 liralık altın, 27 bin liralık 21 adet ziynet eşyası olmak üzere toplamda 2 milyon 294 bin 931 lira çıktığı belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik 3 gün önce önemli bir operasyona imza atıldı. Yapılan son operasyon örgütün halen aktif bir şekilde yapılandığının önemli bir göstergesi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa İli Gaziosmanpaşa Eyaleti güncel yapılanmasında yer alan 11 şüpheliye operasyon düzenledi.Şüphelilere ait 13'ü İstanbul 1'i Bursa'da olmak üzere 14 adrese yönelik gerçekleşen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.14 ÖRGÜT EVİNDEN 2 MİLYON 294 BİN LİRA ÇIKTIİlk etapta şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 milyon 500 liraya yakın para ele geçirilmişti.Yapılan detaylı aramaların bilançosu gün yüzüne çıktı. 11 şüphelinin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 322 bin 180 lira, 93 bin 315 Amerikan doları, 4 bin 485 euro, 483 bin 580 liralık altın, 27 bin liralık 21 adet ziynet eşyası olmak üzere toplamda 2 milyon 294 bin 931 liraya el konuldu. Operasyonda ayrıca örgütün güncel yapılanmasındaki birimlerine iletilmek üzere olan 129 adet bir markete ait hediye kartı ve dijital materyaller de ele geçirildi.