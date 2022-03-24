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İsveç Çekya Maçı Ne Zaman? İsveç Çekya Maçı Hangi Kanalda?

İsveç Çekya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İsveç Çekya ne zaman sorusu yer aldı. Peki, İsveç Çekya maçı ne zaman? İsveç Çekya maçı hangi kanalda? İsveç Çekya maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 12:38 Güncelleme: 24.03.2022 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
İsveç Çekya Maçı Ne Zaman? İsveç Çekya Maçı Hangi Kanalda?
İsveç Çekya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İsveç Çekya maçı ne zaman ve İsveç Çekya maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. Futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak maç hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Akşam oynanacak Türkiye Portekiz maçı da ilgiyle takip ediliyor. İsveç Çekya maçı ne zaman ve İsveç Çekya maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

İsveç Çekya Maçı Ne Zaman?


İsveç Çekya maçı birçok futbolsever tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İsveç Çekya maçı ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. İsveç - Çekya Dünya Kupası Eleme maçı bugün saat 22.45’te oynanacak. S Sport kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


İsveç Çekya Maçı Ne Zaman? İsveç Çekya Maçı Hangi Kanalda?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. Süper Lig maçlarının yanı sıra diğer liglerde yer alan karşılaşmalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek araştırmalara başladı. Türkiye Portekiz maçının yanı sıra oynanacak diğer karşılaşmaları ilgiyle takip ediyor. 24 Mart bugün hangi maçlar var sorusuna cevap olarak şu sıralamayı yapabiliriz;

12:10 Avustralya – Japonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner TV
14:00 Güney Kore – İran 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor2
15:00 Lübnan – Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 Vietnam – Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner
18:00 Çin – Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 Sırbistan – Kuzey Makedonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
19:30 İsrail – Polonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
20:00 Irak – BAE 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor 2,Spor Smart 2
21:30 Macaristan – Sırbistan Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:45 Portekiz – Türkiye 2022 Dünya Kupasi Eleme TRT 1, CBC Sport
22:45 Galler – Avusturya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv
22:45 İsveç – Çekya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 İtalya – Kuzey Makedonya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 Fransa – Faroe Adaları UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2

İsveç Çekya Maçı Ne Zaman? İsveç Çekya Maçı Hangi Kanalda?

25 MART CUMA

05.00 Meksika-ABD S Sport +
05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +
21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2
22.05 İskoçya-Türkiye A Spor

İsveç Çekya maçı ne zaman ve İsveç Çekya maçı hangi kanalda sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz..


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