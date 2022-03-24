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Araç sahipleri dikkat! İptal edilmesine son yedi gün!

Milyonlarca araç sahibini ve şoförü ilgilendiren düzenlemede son düzlüğe girildi. Otoyollarda ve köprü geçişlerinde OGS devri 31 Mart itibarıyla sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre vatandaşlar OGS iptali sonrası Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanacak.

Ekleme: 24.03.2022 - 13:34 Güncelleme: 24.03.2022 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat! İptal edilmesine son yedi gün!Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi yani OGS sona eriyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilenen kararda son tarih 31 Mart. OGS'si olan vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye geçmesi gerekiyor.

800 bin kişinin geçmesi beklenen HGS sistemine nasıl geçileceği ve izlenecek adımlar vatandaşlarla paylaşıldı.

Bugün itibarıyla son 7 günün kaldığı Otomatik Geçiş Sistemi'nde 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

SON 7 GÜN KALDI!

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) sona erecek ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.

HGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milyonlarca vatandaş Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye nasıl başvuracağını merak etmeye başladı. OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabınakredi kartlarına iade edilecek.

OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabınakredi kartına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarınakredi kartlarına yapılacak.
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