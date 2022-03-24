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24 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

24 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi diziler var sorusu yer aldı. Peki, bugün hangi diziler var? 24 Mart yayın akışı nasıl? 24 Mart hangi diziler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 17:30 Güncelleme: 24.03.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
24 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
24 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Mart televizyonda neler var ve 24 Mart yayın akışı nasıl soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 24 Mart yayın akışı ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

24 Mart Yayın Akışı Nasıl?


24 Mart yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Mart yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Evde dizi keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte sık sık aratılan24 Mart yayın akışı;


TRT1 YAYIN AKIŞI
00:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:15 Seksenler
05:00 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
22:45 Portekiz - Türkiye

24 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Baba
02:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
03:55 Yalnız Kurt

24 Mart Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema GORA
22:45 Yerli Sinema GORA
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Canım Annem
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:30 Oynat Bakalım

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 Aşk Mantık İntikam
02:00 Maskeli Beşler Irak
03:45 En Hamarat Benim
06:00 Zümrüdüanka

BEYAZ TV
07:45 - Sonay Gökhan'la Biz Bize (Yeni Bölüm)
08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı)
11:00 - Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var (Canlı)
13:00 - Kalk Gidelim (Dizi Film)
15:45 - Belma Belen'le Geziyoruz (Yeni Bölüm)
16:45 - Kurtlar Vadisi Pusu (Dizi Film)
18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)
19:30 - KARANLIK DALGALAR (Film)
21:30 - TEHLİKELİ SOYGUN (Film)
23:30 - Ne Var Ne Yok (Canlı)
01:15 - KARANLIK DALGALAR (Film)
03:15 - TEHLİKELİ SOYGUN (Film)
05:15 - Kur'an-ı Kerim Cüz (Band)
06:00 - KARANLIK DALGALAR (Film)

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