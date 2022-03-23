Putin Avrupa'ya 1 hafta süre verdi: Dost olmayan ülkelere...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkeklerin Rusya'ya yönelik yaptırımları sürerken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Merkez Bankası ile hükümete 1 hafta süre verdim diyerek son dakika açıklamalarda bulundu...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti geldi. Putin : "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı...



1 HAFTA SÜRE VERDİM



Putin açıklamalarında, doğal gaz sevkiyatının kontratlar çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." dedi.



GÜVENİ ZEDELEDİLER



Rus lider, yabancı ülkelerin Rus mal varlıklarını dondurmasının güveni zedelediğini ifade etti.



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