Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van'a turuncu, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Şırnak, Yalova'ya da sarı kodlu uyarı yapıldı.Sarı kodlu uyarısı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.Turuncu kodlu uyarı nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 7İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 16Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12Son 5 günlük hava durumu tahminleri şöyle:23 Mart Çarşamba günü hava durumu tahminleri.24 Mart Perşembe günü hava durumu tahminleri.25 Mar Cuma günü hava durumu tahminleri.26 Mart Cumartesi günü hava durumu tahminleri.27 Mart Pazar günü hava durumu tahminleri.