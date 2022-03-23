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Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre bazı illerde kar yağışı etkili olacak. Öte yandan İstanbul ve 21 ile de kodlu uyarı yapıldı.

Ekleme: 23.03.2022 - 09:40 Güncelleme: 23.03.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

22 ile kodlu uyarı
Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van'a turuncu, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Şırnak, Yalova'ya da sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarısı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kodlu uyarı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12


Son 5 günlük hava durumu tahminleri şöyle:

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!
23 Mart Çarşamba günü hava durumu tahminleri.


Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!
24 Mart Perşembe günü hava durumu tahminleri.

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!
25 Mar Cuma günü hava durumu tahminleri.


Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!
26 Mart Cumartesi günü hava durumu tahminleri.


Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!
27 Mart Pazar günü hava durumu tahminleri.
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