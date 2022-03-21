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Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında?

Engin Altan Düzyatan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle Engin Altan Düzyatan kimdir sorusu en sık aratılanlar aarasında yerini aldı. Peki, Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında? Engin Altan Düzyatan filmleri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.03.2022 - 15:51 Güncelleme: 21.03.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında?
Engin Altan Düzyatan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Engin Altan Düzyatan kimdir ve Engin Altan Düzyatan kaç yaşında soruları yer aldı. Başarılı oyuncu canlandırdığı karakterlerle birçok kişi tarafından sevilen isimler arasında yerini almıştır. Engin Altan Düzyatan kimdir ve Engin Altan Düzyatan kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Engin Altan Düzyatan Kimdir?


Engin Altan Düzyatan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Engin Altan Düzyatan kimdir sorusu yer aldı. Son zamanlarda sergilediği başarılı oyunculuk sayesinde birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilen oyuncular arasında yer almaktadır. Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiştir. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara isminde iki çocuğu bulunmaktadır. Engin Altan Düzyatan projeleri ise şu şekilde;

Filmografisi
Televizyon
Yıl Yapım Rol
2001 Ruhsar
Barış
2001 Bizim Otel
Altan
2001 Yeditepe İstanbul
2002-2003 Koçum Benim
Orçun
2003 Hürrem Sultan
Şehzade Bayezid
2003 Mühürlü Güller
Engin
2003 Alacakaranlık
Doktor
2003 Kampüsistan
Levent
2004 Azize
Efe
2004 Sil Baştan
Cihan
2005 Belalı Baldız
Vedat
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
Pekcan
2006 Sıla
Gazeteci
2006 Kızlar Yurdu
Özgür
2007 Affedilmeyen
Orhan
2007-2008 Sevgili Dünürüm
Murat Muhtar
2008 Dantel
Emre
2008 Cesaretin Var mı Aşka?
Tamer
2009 Bir Bulut Olsam
Doktor Serdar Batur
2010 Kapalıçarşı
Fırat
2010 1 Milyon Canlı Para
Sunucu
2010 Şen Yuva
Kendisi
2012 Son
Halil
2012-2013 Yol Ayrımı
Gazeteci Murat
2014 Cinayet
Yılmaz Seyhan
2014 Çırağan Baskını
Poldi/Mustafa
2014-2019 Diriliş Ertuğrul
Ertuğrul Gazi
2018-2019 3'te 3 Tarih
Sunucu
2019 Kurşun
Savcı Orhan Atmaca
2019 Sen de Tanık Ol
Sunucu
2021-günümüz Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
Oruç Reis

Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında?

Sinema
Yıl Yapım Rol Notlar
2005 Kalbin Zamanı
Genç Demir/Young Demir Yardımcı oyuncu
2005 Beyza'nın Kadınları
Koray Yardımcı oyuncu
2007 Cennet
Can Başrol oyuncusu
2008 Mezuniyet
- Başrol oyuncusu
2008 Cin Geçidi
Komiser Başrol oyuncusu, Kısa film
2010 New York'ta Beş Minare

Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında?

Timur Yardımcı oyuncu
2010 Bir Avuç Deniz
Mert Akbay Başrol oyuncusu
2010 Romantik Komedi
Cem Sezgin Başrol oyuncusu
2011 Anadolu Kartalları
Binbaşı Kemal Tanaçan Başrol oyuncusu
2012 Bu Son Olsun
Sinan Başrol oyuncusu
2012 Max Maceraları: Kralın Doğuşu
Gölgelerin Efendisi Seslendirme
2012 Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk
Gölgelerin Efendisi Seslendirme
2012 Dört Duvar Saraybosna
- Yapımcı, Kısa film
2013 Romantik Komedi 2
Cem Sezgin Başrol oyuncusu
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var
Mehmet Başrol oyuncusu
2016 Ve Panayır Köyden Gider
Ali Başrol oyuncusu
2017 Bilal: Özgürlüğün Sesi
Bilal Seslendirme
2022 Babamın Kemanı
Mehmet Mahir Başrol oyuncusu

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