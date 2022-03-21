Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında?

Engin Altan Düzyatan Kimdir?



Engin Altan Düzyatan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Başarılı oyuncu canlandırdığı karakterlerle birçok kişi tarafından sevilen isimler arasında yerini almıştır.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Engin Altan Düzyatan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Son zamanlarda sergilediği başarılı oyunculuk sayesinde birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilen oyuncular arasında yer almaktadır. Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiştir. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara isminde iki çocuğu bulunmaktadır. Engin Altan Düzyatan projeleri ise şu şekilde;FilmografisiTelevizyonYıl Yapım Rol2001 RuhsarBarış2001 Bizim OtelAltan2001 Yeditepe İstanbul2002-2003 Koçum BenimOrçun2003 Hürrem SultanŞehzade Bayezid2003 Mühürlü GüllerEngin2003 AlacakaranlıkDoktor2003 KampüsistanLevent2004 AzizeEfe2004 Sil BaştanCihan2005 Belalı BaldızVedat2005 Kadın Her Zaman HaklıdırPekcan2006 SılaGazeteci2006 Kızlar YurduÖzgür2007 AffedilmeyenOrhan2007-2008 Sevgili DünürümMurat Muhtar2008 DantelEmre2008 Cesaretin Var mı Aşka?Tamer2009 Bir Bulut OlsamDoktor Serdar Batur2010 KapalıçarşıFırat2010 1 Milyon Canlı ParaSunucu2010 Şen YuvaKendisi2012 SonHalil2012-2013 Yol AyrımıGazeteci Murat2014 CinayetYılmaz Seyhan2014 Çırağan BaskınıPoldi/Mustafa2014-2019 Diriliş ErtuğrulErtuğrul Gazi2018-2019 3'te 3 TarihSunucu2019 KurşunSavcı Orhan Atmaca2019 Sen de Tanık OlSunucu2021-günümüz Barbaroslar: Akdeniz'in KılıcıOruç ReisYıl Yapım Rol Notlar2005 Kalbin ZamanıGenç Demir/Young Demir Yardımcı oyuncu2005 Beyza'nın KadınlarıKoray Yardımcı oyuncu2007 CennetCan Başrol oyuncusu2008 Mezuniyet- Başrol oyuncusu2008 Cin GeçidiKomiser Başrol oyuncusu, Kısa film2010 New York'ta Beş MinareTimur Yardımcı oyuncu2010 Bir Avuç DenizMert Akbay Başrol oyuncusu2010 Romantik KomediCem Sezgin Başrol oyuncusu2011 Anadolu KartallarıBinbaşı Kemal Tanaçan Başrol oyuncusu2012 Bu Son OlsunSinan Başrol oyuncusu2012 Max Maceraları: Kralın DoğuşuGölgelerin Efendisi Seslendirme2012 Max Maceraları 2: Krallığa YolculukGölgelerin Efendisi Seslendirme2012 Dört Duvar Saraybosna- Yapımcı, Kısa film2013 Romantik Komedi 2Cem Sezgin Başrol oyuncusu2013 Bu İşte Bir Yalnızlık VarMehmet Başrol oyuncusu2016 Ve Panayır Köyden GiderAli Başrol oyuncusu2017 Bilal: Özgürlüğün SesiBilal Seslendirme2022 Babamın KemanıMehmet Mahir Başrol oyuncusu