Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? 21 Mart Hava Durumu
Hava durumu sabah saatlerinden itibaren vatandaşların en sık arattığı konular arasında yer alıyor. Bu nedenle bu hafta hava nasıl olacak sorusu en merak edilenler arasında yer aldı. Peki, bugün hava nasıl? Hava nasıl olacak? Bu hafta hava nasıl? İşte merak edilenler...
Sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında bu hafta hava nasıl olacak ve 21 Mart hava durumu nasıl soruları yer alıyor. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kişi havaların nasıl seyredeceği hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu hafta hava nasıl olacak ve 21 Mart hava durumu için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?
Bu hafta hava sıcaklıklarının nasıl olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hafta hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Bu hafta bazı iller sarı kodlu uyarı verildi. Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce illeri için Meteoroloji tarafından uyarı geldi. Ayrıca hava sıcaklıklarının Çarşamba günüyle birlikte giderek azalacağı aktarıldı.
Bugün Hava Nasıl?
Sabah saatlerinden en sık aratılanlardan biri de bugün hava nasıl sorusu oldu. 21 Mart illere göre hava durumu şu şekilde;
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu