Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? 21 Mart Hava Durumu

Bu Hafta Hava Nasıl Olacak?



Bugün Hava Nasıl?



Sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok kişi havaların nasıl seyredeceği hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bu hafta hava sıcaklıklarının nasıl olacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Bu hafta bazı iller sarı kodlu uyarı verildi. Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce illeri için Meteoroloji tarafından uyarı geldi. Ayrıca hava sıcaklıklarının Çarşamba günüyle birlikte giderek azalacağı aktarıldı.Sabah saatlerinden en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. 21 Mart illere göre hava durumu şu şekilde;ÇANAKKALE °C, 8°CÇok bulutlu, hafif yağmurluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluKIRKLARELİ °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlıKOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıA.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 11°CParçalı bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 9°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 15°CParçalı bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı bulutluHATAY °C, 12°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 3°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı, zamanla çok bulutluKAYSERİ °C, 1°CParçalı bulutluKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlıBOLU °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıDÜZCE °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlıZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıRİZE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluTOKAT °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıKARS °C, -3°CÇok bulutlu ve kar yağışlıMALATYA °C, 6°CParçalı bulutluVAN °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 8°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 7°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu