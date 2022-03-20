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Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!

Rusya Ukrayna Savaşı son dakika haberleri: Yerle bir olan evlerde mahallerdeki Kievlilerin ağzında ise tek bir cümle var: No Pasaran (Geçit Yok) Kievliler yaşanan bombardımana rağmen evlerini terk etmeyeceklerini ve Rus Ordusuna geçit vermeyeceklerini söylüyor.

Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!
Ekleme: 20.03.2022 - 12:30 Güncelleme: 20.03.2022 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!
Kiev'in kuzeyinde Ukrayna Ordusu ile Rus Ordusu şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Ordusu, Rus birliklerinin eline geçen 30'dan fazla köy ve kasabanın kontrolünü geri almayı başardı. Bazı bölgelerde Rus güçleri Kiev'den 70 kilometre püskürtüldü.

Ukrayna Ordusu, Ruslara karşı atağa geçerken İrpin, Bucha bölgelerinden çatışma ve patlama sesleri eksik olmuyor. Bu bölgeden Şehir merkezine doğru gerçekleştirilen atışlarda birçok apartman vuruldu.

Hafta başından beri en az 15 kişi hayatını kaybetti. Onlarca bina harabeye döndü.

Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!

'ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ'

Şehrin Podilsky bölgesinde en çok hedef alınan yer oldu. Mahalle sakinleri el birliği ile patlamalardan geriye gelen enkazı kaldırmaya başladı.

'PARKA FÜZE ATILDI'

Evinin oturulmaz halde olduğunu söyleyen Bogdan, 'Evlerimizin ortasına çocuk parkının içine füze atıldı.

GEÇİT YOK!

Okullarımız, evlerimiz yerle bir oldu. Korkmuyoruz. Buradayız ve evimize, ülkemize, şehrimize sahip çıkıyor. Kiev'den ayrılmayı düşünmüyorum. Rus ordusuna geçit vermeyeceğiz. No Pasaran! Hep birlikte Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz.

Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız' dedi.

Rus ordusu Kiev'den püskürtüldü! Ukrayna'da ağız birliği!

RUSYA'NIN KAYBI ARTIYOR

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 400 askerini, 95 uçağını, 115 helikopterini ve 466 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-19 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.Rus güçleri 914 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 17 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.
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