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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından sırada o var! Dev proje gün sayıyor: Karadeniz'in incisi olacak

Türkiye dev projeleri tek tek devreye alıyor. Çanakkale Zaferi'nin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta devreye alınmasıyla sıra yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından sırada o var! Dev proje gün sayıyor: Karadeniz'in incisi olacak
Ekleme: 20.03.2022 - 13:33 Güncelleme: 20.03.2022 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından sırada o var! Dev proje gün sayıyor: Karadeniz'in incisi olacak
Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Altyapı inşaatında pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken çevre yolu imalatında, tel örgü imalatında, genel elektrik işlerinde ise çalışmalarda sona gelindi.

Öte yandan VOR istasyonu alt temel kurulumuna başlanarak, VOR istasyonu yakınında kurulacak olan hava seyri sefer istasyonu için de gerekli hazırlıklar ve altyapı çalışması devam ediyor.

Üst yapı inşaatında ise Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele binası ile teknik blok kulede sona yaklaşılan Rize-Artvin Havalimanı'nda terminal binasında ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından sırada o var! Dev proje gün sayıyor: Karadeniz'in incisi olacak

Terminal binası içindeki Rize dağları görselli pano, yine Rize evlerini andıran iç dizayn görsellerinin kullanılması dikkat çekti.

Rize-Artvin Havalimanı'nda üst çalışmaları, çevre düzenlemelerine de başlanan projede peyzaj çalışmaları devam ediyor. Doğu tarafından başlayarak ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan'da açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı, Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde İATA kodunu alarak uçuş listesine konuldu.

Temeli 3 Nisan 2017'de Erdoğan tarafından atılan havalimanı Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 km uzaklıkta ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından sırada o var! Dev proje gün sayıyor: Karadeniz'in incisi olacak

Rizeliler, havalimanının açılışından duydukları heyecen ve gururunı paylaştı:

Metehan Karakaş (27): Eskiden birkaç ilde havalimanı vardı ve çevre illerden karayoluyla havalimanına sadece araçla gidilirdi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız 20 yıldır ülkeye her konuda hizmet sunmaya devam ediyor.

Abdulkadir Karali (30): Reisimiz, ilimiz ve bölgemiz için önemli yatırımlar yaptı. Geçtiğimiz gün havalimanının Nisan ayında açılacağını söylediğinde çok heyecanlandım.

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlandı.

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından sırada o var! Dev proje gün sayıyor: Karadeniz'in incisi olacak

DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA

Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.

Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.

Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi.
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