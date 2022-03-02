Rus askerinden korkunç iddialar! 'Sakın kimseye anlatma'

Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve sorguya çekilen Rus askerinin görüntülerini yayınladı. Annesi ile telefonda görüşmesine izin verilen esir Rus askeri, Rus ordusu komutanları hakkında "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu."CESETLERİ ALMIYORLAR"Esir asker annesiyle konuşmasında, "Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi.RUSYA'YA YAPTIRIM, UKRAYNA'YA DESTEKRusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 7'nci güne girildi. Ukrayna şehirlerinden bomba ve siren sesleri yükselirken, dünyadan Rusya'ya tepki ve yaptırım, Ukrayna'ya destek açıklamaları geliyor.BIDEN: HAVA SAHASI KAPATILDI7`nci günde ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasının Rus uçaklarına kapatıldığını açıkladı. Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya`yı daha çok izole edip ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.EXXONMOBİL OPERASYONLARINI SONLANDIRIYORABD’li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya’daki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Teksas merkezli şirket, yaşananlar nedeniyle yeni yatırım da yapmayacaklarını açıkladı ve “Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal eden ve halkını tehlikeye atan askeri adımlarını üzüntüyle karşıladık” ifadelerini kullandı.ZELENSKİY: ŞU ANDA BİR FİLMDE DEĞİLİMUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı medya kuruluşlarına röportaj verdi. Ukrayna’ya yönelik Rus saldırılarının ciddi boyutlarda olduğunu dile getiren Zelenskiy, “Durum çok ciddi. Şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan Ukrayna. Ukrayna, Avrupa'nın kalbi ve Avrupa'nın Ukrayna'yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu nedenle de dünya bu kadar özel bir şeyi kaybetmemeli” dedi.