1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını dünya nasıl gördü?

Reuters’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yirmi yıllık iktidarı boyunca öncelik verdiği bir dizi büyük altyapı projesinin sonuncusu olarak, Cuma günü Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'nda devasa bir asma köprünün açılışını yaptığına değinildi. Dünyadaki herhangi bir asma köprünün en uzun ana açıklığındaki mesafeye sahip olduğu vurgulanarak büyük altyapı projelerinin Erdoğan döneminin kilit özelliği olduğu vurgulandı.Washington Post’ta ise 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Türkiye'nin kuzeybatısındaki Çanakkale ilinin Avrupa yakasında bulunan Gelibolu ilçesini, Asya yakasındaki Lapseki ilçesine bağladığı ifade edilerek Türkiye’nin dünyanın en uzun köprüsüne sahip olan Japonya'yı geride bırakarak birinciliği aldığı ifade edildi.Khaleej Times’da 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışının Osmanlı kuvvetlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında Gelibolu seferinde İngiliz ve Fransız birliklerine karşı kazandığı deniz zaferinin 107. yıldönümüne denk geldiği vurgulandı.American Post’ta 1915 Çanakkale Köprüsünden etkileyici eser olarak bahsedilerek şimdiye kadarkilerin en büyüğü olarak ortaya çıktığı vurgulandı. Ayrıca köprü Ege Denizi ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 70 kilometrelik denizin bu kolunu ilk geçen olma özelliğini taşıyor.