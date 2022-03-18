Kedidilli Kaşık Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kedidilli Kaşık Pastası Tarifi

Kedidilli Kaşık Pastası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Kedidilli Kaşık Pastası Nasıl Yapılır?



Kedidilli Kaşık Pastası Kaç Kalori?



Kedidilli kaşık pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Beş çaylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu tarif ilgiyle araştırılıyor. Sürekli aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar konuyla ilgili araştırmalarına başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarifi misafirleriniz de büyük bir beğeniyle tüketecek.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kedidilli kaşık pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de kedidilli kaşık pastası için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle malzemelerinizin kaliteli ve taze emin olmanız yapacağınız tarifin lezzeti için büyük önem taşımaktadır. İşte oldukça merak edilen1 litre süt1 su bardağı şeker (180 gram)1 yumurtanın sarısıYarım su bardağı unYarım su bardağından biraz fazla nişasta (buğday ya da mısır)1 paket vanilya (5 gram)1 paket kremşanti (75 gram)Yarım su bardağı süt (100 ml)24 adet kedidili bisküviÇikolata ganajı için:Yarım paketten biraz fazla krema (120 ml)120 gram çikolata (ben bitter çikolata kullandım)ÜzeriniPul çikolatayla süsledimKedidilli kaşık pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Geniş bir tencereye sütü ilave edin. İçine şekeri, yumurta sarısını, unu ve nişastayı ekleyerek karıştırın. Topak kalmadığından emin olduktan sonra ocağa alarak karıştırma işlemine devam edin. Kaynadıktan sonra vanilyayı ekleyin ve karıştırın. Üzerini streç filmle kapatın. Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırarak 1 saat boyunca bekletin. Buzdolabından çıkardıktan sonra 1 paket kremşanti ekleyin ve yarım su bardağı sütle çırpın. Bisküvileri parçalara ayırdıktan sonra içine atın. Tatlınızı borcamın içine koyun. Kaşık yardımıyla her yere dağıttıktan sonra buzdolabına kaldırın. Ganaj için çikolatayı eritin. Tamamen soğuduktan sonra pastanın üzerine dökün. Buzdolabında 1-2 saat boyunca dinlendirin. Üzerini çeşitli süslemelerle şekillendirebilirsiniz. Afiyetle kedidilli kaşık pastanızı tüketebilirsiniz.değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kedidilli kaşık pastası kaç kalori sorusu yer aldı. Bu tatlının 100 gramında 186 kalori bulunmaktadır. Bu nedenle tatlınızı tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir. Şekerli bir tarif olan bu tatlıyı diyabet hastalarının dikkatli bir şekilde tüketmesi tavsiye edilmektedir.vehakkında detayları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.