İlk yüz nakli yapılmıştı! Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Göreceksiniz

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in (35) de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi. Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi. Sert, daha önce de icralık olduğu bir dava sonrası hapse girmişti.