Çanakkale Köprüsü Bugün Mü Açılacak?



Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti Ne Kadar?



Çanakkale Köprüsü Özellikleri Neler?



Çanakkale köprüsünün açılışı için beklenen gün geldi çattı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Çanakkale Boğazı’na konumlandırılan köprü Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak mesafeyi 6 dakikaya kadar indiriyor. Bu nedenle ulaşım konusunda büyük bir kolaylık sağlayacak olan köprü için geri sayım başladı. Açılışının 18 Mart Deniz Zaferi’nin 107 yıldönümüne denk getirilmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışta yer alarak konuşma yapacak.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümü olması nedeniyle Çanakkale Köprüsü’nün açılışının bugün yapılacağı belirtilmişti. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı açılış töreni bugün saat 11.30’da başlayacak. Törenin 16.30’a kadar devam etmesi bekleniyor.için yapılan açıklamada Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamada “Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" ifadeleri kullanılmıştı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan köprünün geçiş ücretinin 15 Euro olacağı belirtiliyor.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çanakkale Köprüsü özellikleri neler sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamada köprü hakkında "2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile köprümüz 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olacaktır. 1915 Çanakkale Köprümüz bizim için çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşımaktadır. 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ne işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya saygımız, selamımızdır. Kırmızı-beyaz renkli kuleler, al bayrağımızı işaret etmektedir. 4 yıllık yapım süresin boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız en yoğun zaman da 6 bin personel ve 740 adeta iş makinesi ile gece-gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz, hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve hem de ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır." ifadeleri kullanıldı.