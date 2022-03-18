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18 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Fiyatları Artacak Mı?

18 Mart dolar fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart dolar ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 18 Mart dolar ne kadar? 18 Mart dolar artacak mı? 18 Mart dolar fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 12:17 Güncelleme: 18.03.2022 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
18 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Fiyatları Artacak Mı?
Dolar fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart dolar ne kadar ve 18 Mart dolar fiyatı artacak mı sorusu yer alıyor. Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren konu hakkında araştırmalara başladı. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın tüm dünya piyasaları konu hakkında araştırmalara başladı. 18 Mart dolar ne kadar ve 18 Mart dolar fiyatı için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

18 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Fiyatları Artacak Mı?

18 Mart Dolar Ne Kadar?


18 Mart günü sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında 18 Mart dolar ne kadar 1sorusu yer alıyor. Birçok yatırımcı konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle konuyla ilgili olarak araştırmalar devam ediyor. 18 Mart günü dolar 14,79 liradan işlem görüyor.

18 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Fiyatları Artacak Mı?

Dolar Artacak Mı?


Sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de dolar artacak mı sorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Rusya Ukrayna arasındaki savaşın ardından dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği oldukça mera merak edildi. Konuyla ilgili uzmanlar tarafından yapılan yorumlar ilgiyle takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada 'FED uzun bir aradan sonra yeniden faiz artırımına gitti ve beklentiye uygun olarak 25 baz puan artırıma gitti. FED Başkanı Powell'ın açıklamalarında 7 kez toplantı yapacaklarını belirterek şahin tonda açıklama yaptı. Diyor ki enflasyon rakamları yükselecek. Gerekirse 50 baz puan da artırırız. 4 değil 7 kez de faiz artırımı yapabiliriz. Piyasaları söylemle oyalayan bir başkan vardı. Avrupa Merkez Bankası ve İngiliz Merkez Bankası'ndan da aynı söylemleri duyacağız. TCMB için de bu geçerli. Bu süreç böyle devam edecek. 3 ay sonra bir bakacaksınız farklı bir bahane olacak ama enflasyon yükselmeye devam edecek. Enflasyon zaten bağıra bağıra geliyordu. Yaz aylarında kuraklık olmasını bekliyorum. Petrol fiyatları yükseldi maliyetler artıyor. Bunlar da enflasyon rakamlarını yükseltecek. FED'in faiz kararından sonra piyasalarda herkesin korktuğu şeyler olmadı. FED aylar öncesinden bu beklentiyi küresel piyasalarla paylaştığı için sürpriz olmadı ve fiyatlama yapılmadı. Altının onsu 1900 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor ama yükselişinin devam edeceğini sanmıyorum. Dolar tarafında ise dolar endeksi düştüğü için düşüşler gördük. Dolar tarafında ise 14.71 lira seviyesinde bugün 14.56 ile 14.75 lira aralığını takip edeceğim. Euro TL kuru 16.25 lira seviyesinde. Bugün gün içinde 16.07 ile 16.27 lira aralığını takip ediyor olacağım. Euro dolar paritesi ise bir miktar toparlandı. 1.10 seviyesinin üzerinden ataklar gerçekleştirdi. Daha önce 1.08 seviyesine kadar gerilemişti. 1.10 - 1.1052 seviyesini takip edeceğim. Ama kısa vadede 1.11, 1.12 seviyesini bekliyor olacağım.” ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

18 Mart dolar ne kadar ve dolar artacak mı sorularına sizler için cevap verdik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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