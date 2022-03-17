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Kuruluş Osman Hayranlarını Üzen Haber

Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu "Kuruluş Osman" dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...

Ekleme: 17.03.2022 - 20:29 Güncelleme: 17.03.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Kuruluş Osman Hayranlarını Üzen Haber
Geçen yıl 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olan başarılı oyuncu Şeyma Korkmaz, dizinin bu çarşamba günü yayınlanan 86. bölümünde hayat verdiği 'Mari' karakterinin zehirlenerek ölmesi ile diziye veda etti.

Reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman' dizisi ile başarılı bir sezon geçiren oyuncu, hayat verdiği 'Mari' karakteri ile çok ses getirmişti.

TEKLİF YAĞIYOR

Ekranlarda oyunculuğu kadar güzelliği ile dikkat çeken Şeyma Korkmaz'ın ismi birçok yeni projede geçiyor.
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