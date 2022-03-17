Kar Başlıyor! 17 Mart Hava Nasıl Olacak?

17 Mart Hava Durumu Nasıl?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının düşeceğinin belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının etkili olması nedeniyle birçok kişi hava sıcaklıklarının ne zaman normale döneceğini merak etmeye başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalardan beri etkili olan kar yağışı ülkeyi etkisi altına almıştı. Bu nedenle kar yağışının geri dönüp dönmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İstanbul'da kar yağışının Cuma günü başlayacağı ve Cumartesi gününe kadar devame deceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma gününden itibaren pazartesi gününe kadar etkili olacak soğuk hava Kuzey ve iç bölgelerde kar yağışına neden olacak. İstanbul'da "ısı adası" etkisinden dolayı cuma günü karla karışık yağmur olacak, sonraki günlerde kar görülecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 dereceye kadar düşer" ifadelerini kullandı. İşte 17 Mart illere göre hava durumu;ÇANAKKALE °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurluİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKOCAELİ °C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıA.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluMANİSA °C, 15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıADANA °C, 16°CÇok bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlıANKARA °C, 6°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 5°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıKAYSERİ °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlıKONYA °C, 8°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlıBOLU °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıKASTAMONU °C, 3°CÇok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıRİZE °C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlıTOKAT °C, 5°CÇok bulutlu ve kar yağışlıTRABZON °C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.