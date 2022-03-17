Kar Başlıyor! 17 Mart Hava Nasıl Olacak?
Kar yağışı hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de bugün hava nasıl olacak sorusu oldu. Peki, 17 Mart hava nasıl olacak? 17 Mart bugün hava nasıl? Kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının düşeceğinin belirtilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar ne zaman başlıyor ve bugün hava nasıl olacak soruları yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışının etkili olması nedeniyle birçok kişi hava sıcaklıklarının ne zaman normale döneceğini merak etmeye başladı. 17 Mart hava durumu ve bugün hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
17 Mart Hava Durumu Nasıl?
17 Mart hava durumu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalardan beri etkili olan kar yağışı ülkeyi etkisi altına almıştı. Bu nedenle kar yağışının geri dönüp dönmeyeceği araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak en sık aratılanlar arasında bugün hava nasıl olacak sorusu yer alıyor. İstanbul'da kar yağışının Cuma günü başlayacağı ve Cumartesi gününe kadar devame deceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma gününden itibaren pazartesi gününe kadar etkili olacak soğuk hava Kuzey ve iç bölgelerde kar yağışına neden olacak. İstanbul'da "ısı adası" etkisinden dolayı cuma günü karla karışık yağmur olacak, sonraki günlerde kar görülecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 dereceye kadar düşer" ifadelerini kullandı. İşte 17 Mart illere göre hava durumu;
ÇANAKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KAYSERİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.