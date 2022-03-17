CHP'li İBB'den İETT'de can güvenliğini hiçe sayan skandal uygulama: Ağır hasarlı otobüsleri kullanan şoförlere ekstra 750 TL

İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. İETT otobüsleri her gün kaza yapıyor, yolda kalıyor ve yanmaya devam ediyor.Ancak dün Sarıyer'de gerçekleşen kazalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin vatan can ve mal güvenliğini hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne serdi.Her gün yaşanan yüzlerce kazaya rağmen sorunun çözümüne ilişkin adım atmayan İBB yönetimi, bu kez freni tutmayan otobüsü servise çıkardı. 34 TP5291 plakalı, 42K hat numaralı İETT otobüsü fren sisteminin çalışmamasınedeniyle Sarıyer Ayazağa'nda aydınlatma direğine çarparak durabildi.'İBB YİNE DUVARA TOSLADI'Saat: 12.00 sıralarında Maslak Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi'nde meydana gelen kazada yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün iddiaya görefrenleri tutmadı. Şoförün çabalarına rağmen durmayan otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu. İçinde yolcu olmadığı belirtilen otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Sürekli kaza yapan, yanan, yolda kalan ve arızalanan İETT otobüslerinden bir tanesinin de Ayazağa'da kazaya karışması sonrasında İBBmeclis üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Çoşgun, "İBB yine duvara tosladı! Sarıyer Ayazağa-Maslak Yokuşu; İETT'deartık İtfaiye araçları eskortluğunda yolculuk dönemi" diyerek tepkisini gösterdi.'AĞIR HASARLI OTOBÜSLERİ KULLANAN ŞOFÖRLERE 750 LİRA EKSTRA PARA'Ayazağı'nda yaşanan kazanın ardından ise skandal bir uygulama çıktı. İBB yönetiminin ağır hasarlı İETT araçlarını kullanan şoförlere ekstra 750 lira ödediği ortaya çıktı.İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu aracın özelliği ne biliyor musunuz? Arızalı olduğuiçin bu aracı kullanma "cesareti" olan şoföre 750 ₺ ekstra para ödenen araç. Ya patlayan fren sonucu yol kenarındaki direk bu aracı durduramasaydı? Ya araç içinde bir vatandaşımız çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetseydi? İETT "ileri derece" arızalı 55 aracı kullanması için 750 TL ilave ücret karşılığı 55 şoförü ikna etmiştir. Adeta ölüm saçan buuygulama ilk vukuatını ortaya çıkarmıştır. İBB'yi 'acilen' bu uygulamayı sonlandırmaya çağırıyorum..!" ifadelerini kullandı.