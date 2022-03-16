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Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı devam ederken, her savaşta olduğu gibi en çok zarar gören yine sivil halk oldu. 3 milyon kişinin tahliye edildiği ülkeden çıkışlar devam ederken, Türkiye'den giden yardım TIR'ı da yaraları sarmaya yardımcı oluyor. Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda gönderilen bir mobil TIR da savaş mağdurlarına yemek dağıtırken, o anda çekilen görüntüler ise yürekleri sızlattı.

Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!
Ekleme: 16.03.2022 - 09:18 Güncelleme: 16.03.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!
Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları 21 gündür aralıksız sürerken, sivillerin bölgelerden tahliyesi de devam ediyor. Bugüne kadar 3 milyon kişi ülkede ayrılırken, sıcak bölgede kalan vatandaşlar için AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil yardım TIR'ı gönderildi.

Bölgeye ulaşan TIR, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı. Türkiye'nin yardımı karşısında Ukraynalı vatandaşlar ise büyük vefa örneği göstererek Türk bayraklarına sarıldı. O anlarda ise gözyaşları sel oldu.

Ukraynalı kadın Türk bayrağına sarılıp ağladı!

'GURURUMDAN AĞLIYORUM'
Videoyu çeken Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı. Hem canlı yayın yapan, hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, 'Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen. Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiç bir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız' dedi.

Bölgeden gelen görüntüde, Türkiye'den gönderilen mobil yardım TIR'larından yemek alan Ukraynalı vatandaşların yüzündeki tebessüm görülüyor.
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