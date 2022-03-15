Kar Yeniden Mi Yağacak? 15 Mart Hava Durumu Nasıl?
15 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki,15 Mart hava durumu nasıl? Kar yeniden mi yağacak? 15 Mart hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...
Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı hafta başından itibaren azalsa da geri gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar yeniden mi yağacak ve 15 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Meteoroloji tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. Kar yeniden mi yağacak ve 15 Mart hava durumu nasıl sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kar Yeniden Mi Yağacak?
Kar yağışının etkili olup olmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar yeniden mi yağacak sorusu yer alıyor. Birçok kişi tedbirli olmak için konuyla ilgili araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre Çarşamba günü yağmur yağacağı, Perşembe günü ise sıcaklıkların yükseleceği aktarıldı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde karla karışık yağmur etkili olacak.
15 Mart Hava Durumu
15 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Uzun süren kar yağışının ardından vatandaşlar yeniden kar yağışının etkili olup olmayacağını merak etti. İşte 15 Mart illere göre hava durumu;
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı