Kar Yeniden Mi Yağacak? 15 Mart Hava Durumu Nasıl?

Kar Yeniden Mi Yağacak?



15 Mart Hava Durumu



Ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı hafta başından itibaren azalsa da geri gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Meteoroloji tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kar yağışının etkili olup olmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok kişi tedbirli olmak için konuyla ilgili araştırmalara başladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre Çarşamba günü yağmur yağacağı, Perşembe günü ise sıcaklıkların yükseleceği aktarıldı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde karla karışık yağmur etkili olacak.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Uzun süren kar yağışının ardından vatandaşlar yeniden kar yağışının etkili olup olmayacağını merak etti. İşte 15 Mart illere göre hava durumu;İSTANBUL °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANAKKALE °C, 8°CParçalı bulutluA.KARAHİSAR °C, 0°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 10°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 10°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 13°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 8°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 5°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 2°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 2°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, -1°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıDÜZCE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmurluKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıRİZE °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıVAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlıGAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı