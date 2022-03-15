ABD'den Çin'e büyük tehdit: 3. Dünya savaşı...

Tüm dünya Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaşa kilitlenmişken ABD'den Çin'e dikkat çeken bir çıkış geldi. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Çin'den yardım istediği iddiası gündeme gelmiş, Kremlin Sözcüsü ise iddiaları yalanlamıştı. Ancak bu iddia ABD'nin gündeminde yerini koruyor. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin gelen açıklamada 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. İşTe son dakika haberinin detayları...O TOPLANTIYI İŞARET ETTİBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Çin'den askeri malzeme talebinde bulunduğuna ilişkin iddialara değindi.Bu konudaki istihbaratın ve atılacak adımların detaylarına giremeyeceğini belirten Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı toplantıya işaret etti.ÇİN'E TEHDİT!Psaki, 'Sullivan, burada açıkça, Çin'in Rusya'ya askeri yardım ve diğer yardımlar vermesinin yaptırımların delinmesi ve savaşın desteklenmesi anlamına geldiğini ve bunun sonuçları olacağı konusunda Çin'i uyardı. Ancak bu sonuçların ne olacağı konusunda detay veremem. Bu konuda ortak ve müttefik ülkeler ile görüşüyoruz.' ifadesini kullandı.SONUÇLARI OLUR!ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da düzenlediği günlük basın toplantısında, benzeri iddialara değindi. Sullivan'ın Yang ile Roma'daki görüşmesinde, Ukrayna meselesini geniş bir şekilde ele aldığını belirten Price, bu konuşmanın detaylarına giremeyeceğini aktardı.DETAY VERMEDİÇin'in Rusya'ya askeri ve ekonomik yardıma istekli olduğu yönünde ABD'nin NATO müttefiklerine diplomatik yazışma ile bilgi verdiği yönündeki haberler konusunda ise Price, 'Bu konunun detaylarına girmeyeceğim, Rusya'nın saldırgan tavrına ilişkin endişelerimizi elbette müttefiklerimizle konuşuyoruz fakat bunun detaylarına burada giremem.' dedi.PUTİN DURMUYORPsaki, basın toplantısında Ukrayna savaşı konusunda yaşanan son gelişmelere değindi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ve Rusya arasında yapılan görüşmeleri desteklediklerini belirten Psaki, 'Ancak bugüne kadar Putin'in durmaya niyetli olduğuna ilişkin bir işaret görmedik.' ifadesini kullandı.BİZ SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUZPsaki, 'Müttefiklerimiz, Türkiye, Fransa, Almanya ve İsrail'in Rusya ile görüşmelere katılmasından çok memnunuz. Ancak diplomasi ancak her iki taraf da iyi niyetle hareket ederse sonuca ulaşır. Biz süreci yakından izliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.'3. DÜNYA SAVAŞI UYARISIBiden'ın yakın zamanda Avrupa'ya gideceği iddialarına ilişkin ise Psaki, 'Şu anda masada birçok şey var ancak net bir karar verilmiş değil.' diye konuştu.ABD'nin Ukrayna'ya gerekli her türlü yardımı sağladığının altını çizen Psaki, 'Ancak bir taraftan da kendi ulusal güvenlik çıkarlarımızı düşünmemiz lazım. Ukrayna'ya asker göndermek bizim çıkarımıza değil. 3. Dünya Savaşı bizim çıkarımıza değil.' ifadelerini kullandı.RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUMUkrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü.Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı.Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 'Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz.' denildi.Sabah saatlerinde başkent Kiev'in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.