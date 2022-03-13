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Türkiye'den Ukrayna'ya 43 yardım tırı!

İçişleri Bakanlığı ile AFAD, Ukrayna halkı için 43 yardım tırıyla 1 mobil mutfak tırının sevk edildiğini duyurdu.

Ekleme: 13.03.2022 - 10:44 Güncelleme: 13.03.2022 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Ukrayna'ya 43 yardım tırı!Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda; kurum, kuruluş ve STK'ların desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemeleri Ukrayna'da ulaşıyor.

43 YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ
27 Şubat'ta başlatılan insani yardım seferberliği kapsamında, son olarak gönderilen 100 bin hazır yemek ve 15 bin ilk yardım ve hijyen kitiyle birlikte bölgeye bugüne kadar; AFAD koordinasyonunda 18 tır ve 1 mobil mutfak aracı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ile özel sektör, Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 25 tır, olmak üzere toplamda 43 insani yardım tırı ile 1 mobil mutfak tırı ile malzeme sevk edildi.

Türkiye'den Ukrayna'ya 43 yardım tırı!

ÇOK SAYIDA ÇADIR TESLİM EDİLDİ
Ukrayna halkı ve bölgedeki Türk vatandaşları için hazırlanan 43 insani yardım tırında toplam 750 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 11 bin 620 battaniye, bin 890 yatak, bin 640 yastık-çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 15 bin adet afet ve acil durum çantası, 100 bin adet hazır yemek, 4 bin 536 gıda kolisi, 583 bin 619 gıda malzemesi, 52 bin 820 hijyen seti, 103 bin 203 hijyen malzemesi ve bebek bezi, 308 bin hasta ve bebek bezi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor.

Türkiye'den Ukrayna'ya 43 yardım tırı!

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİYE BESLENME DESTEĞİ
Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve Türkiye'den gönderilen yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere bölgede görev yapan AFAD insani yardım ekibi, Ukrayna'nın Romanya sınırı, Polonya ile Moldova'da çalışmalarına devam ediyor. AFAD ekibi tarafından oluşturulan alanda günlük yaklaşık 10 bin kişiye beslenme desteği sunuluyor.

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