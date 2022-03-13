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Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray Beşiktaş Maçı Ertelendi Mi?

Galatasaray Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi sorusu yer aldı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.03.2022 - 13:43 Güncelleme: 13.03.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray Beşiktaş Maçı Ertelendi Mi?
Galatasaray Beşiktaş maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Maçın iptal edilip edilmediği hakkında da sık sık araştırmalar yapılıyor. Ülkede etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok maç ertelendiği için Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Arama motorlarına yönelen taraftarlar Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman?


Galatasaray Beşiktaş maçı hakkında en sık aratılanlar arasında Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi soruları yer alıyor. Maçın 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da oynanacağı belirtildi. Maçı beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.


Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray Beşiktaş Maçı Ertelendi Mi?

13 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?


Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçların ardından futbolseverler diğer liglerdeki maçları takip etmeye başladı. Bu nedenle bugün hangi maçlar var sorusu oldukça aratılıyor. İşte sık sık merak edilen 13 Mart maç takvimi;


13:30 | Bandırmaspor - Tuzlaspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

13:30 | Manisa FK - Ankaragücü | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

13:30 | Kayserispor - Konyaspor | Spor Toto Süper Lig

15:00 | PSG - Bordeaux | Fransa Ligue 1

16:00 | Levante - Espanyol | İspanya La Liga

16:00 | Adana Demirspor - Sivasspor | Spor Toto Süper Lig

17:00 | Everton - Wolverhampton | İngiltere Premier Lig

17:00 | Leeds United - Norwich City | İngiltere Premier Lig

17:00 | Chelsea - Newcastle | İngiltere Premier Lig

17:00 | West Ham - Aston Villa | İngiltere Premier Lig

Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray Beşiktaş Maçı Ertelendi Mi?


17:00 | Strasbourg - Monaco | Fransa Ligue 1

17:30 | B.Leverkusen - Köln | Almanya Bundesliga

18:15 | Real Betis - Athletic Bilbao | İspanya La Liga

18:45 | Zwolle - Feyenoord | Hollanda Eredivisie

19:00 | Gençlerbirliği - Kocaelispor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)

19:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig

19:05 | Lyon - Rennes | Fransa Ligue 1

19:30 | B.Dortmund - Arminia Bielefeld | Almanya Bundesliga

19:30 | E.Frankfurt - Bochum | Almanya Bundesliga

20:00 | Atalanta - Genoa | İtalya Serie A

20:00 | Udinese - Roma | İtalya Serie A

22:45 | Brest - Marsilya | Fransa Ligue 1

23:00 | Barcelona - Osasuna | İspanya La Liga

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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