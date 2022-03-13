Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman? Galatasaray Beşiktaş Maçı Ertelendi Mi?

Galatasaray Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi sorusu yer aldı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi? İşte merak edilenler...

Galatasaray Beşiktaş Maçı Ne Zaman?



13 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?



Galatasaray Beşiktaş maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Maçın iptal edilip edilmediği hakkında da sık sık araştırmalar yapılıyor. Ülkede etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok maç ertelendiği için Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi sorusu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Arama motorlarına yönelen taraftarlarvesorusuna cevap arıyor.ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Galatasaray Beşiktaş maçı hakkında en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Maçın 14 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da oynanacağı belirtildi. Maçı beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen maçların ardından futbolseverler diğer liglerdeki maçları takip etmeye başladı. Bu nedenlesorusu oldukça aratılıyor. İşte sık sık merak edilen 13 Mart maç takvimi;13:30 | Bandırmaspor - Tuzlaspor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)13:30 | Manisa FK - Ankaragücü | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)13:30 | Kayserispor - Konyaspor | Spor Toto Süper Lig15:00 | PSG - Bordeaux | Fransa Ligue 116:00 | Levante - Espanyol | İspanya La Liga16:00 | Adana Demirspor - Sivasspor | Spor Toto Süper Lig17:00 | Everton - Wolverhampton | İngiltere Premier Lig17:00 | Leeds United - Norwich City | İngiltere Premier Lig17:00 | Chelsea - Newcastle | İngiltere Premier Lig17:00 | West Ham - Aston Villa | İngiltere Premier Lig17:00 | Strasbourg - Monaco | Fransa Ligue 117:30 | B.Leverkusen - Köln | Almanya Bundesliga18:15 | Real Betis - Athletic Bilbao | İspanya La Liga18:45 | Zwolle - Feyenoord | Hollanda Eredivisie19:00 | Gençlerbirliği - Kocaelispor | Spor Toto 1. Lig (ERTELENDİ)19:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe | Spor Toto Süper Lig19:05 | Lyon - Rennes | Fransa Ligue 119:30 | B.Dortmund - Arminia Bielefeld | Almanya Bundesliga19:30 | E.Frankfurt - Bochum | Almanya Bundesliga20:00 | Atalanta - Genoa | İtalya Serie A20:00 | Udinese - Roma | İtalya Serie A22:45 | Brest - Marsilya | Fransa Ligue 123:00 | Barcelona - Osasuna | İspanya La Ligavesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.