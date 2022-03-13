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ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in İrpin bölgesinde süren çatışmalarda, New York Times muhabiri öldürüldü. Bölgede muhabir ve kameramanlık görevi üstlenen ABD'li gazeteci Brent Renaud'un Rus güçlerinin saldırısında öldüğü belirtildi.

Ekleme: 13.03.2022 - 16:35 Güncelleme: 13.03.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de süren çatışmalarda, New York Times muhabiri Brent Renaud'un öldürüldüğü bir diğer muhabirin ise yaralandığı belirtildi.

Uzun süredir şiddetli çatışmalara sahne olan bölgedeki son duruma tanıklık etmek üzere bölgede faaliyet gösteren muhabirin, Rus güçlerinin saldırısında öldüğü açıklandı.

51 yaşındaki Brent Renaud'un savaşta ölen ilk basın mensubu olduğu belirtildi.

Kiev Bölgesi Polis Müdürü Nebitov Andrey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud'un ölümünü doğruladı.

Andrey, Amerikan gazetecinin ölümünden Rusya'nın sorumlu olduğunu kaydetti.

ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü

NEW YORK TIMES'TAN RENAUD AÇIKLAMASI
New York Times, Kiev'in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı.

New York Times, Brent Renaud'un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, “Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA ULUSAL POLİSİ DUYURMUŞTU
Ukrayna Ulusal Polisi, muhabir ve film yapımcısı Brent Renaud'un İrpin'de Rus birliklerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, ekip arkadaşının da yaralandığını duyurmuştu.
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ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
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