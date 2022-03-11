CHP'li Engin Altay'ın kaçak villa skandalıyla ilgili flaş! İşte katliamın sorumlusu

Karaburun'da yaşananlar tarım arazilerinin ve zeytin ağaçlarının hangi yöntemlerle yerle bir edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Skandalın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı'dan yanıt geldi. Avcı, zeytinlik katliamının baş mimarının Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan olduğunu öne sürdü.VATANDAŞ YAPSA ANINDA YIKARLARİnşaat ruhsatı ile yapı kullanma izninin belediye tarafından verildiğine dikkat çeken Avcı; 'Vatandaş imarlı arsasına inşaat yaparken balkonunu 10 santim fazla çıksa belediye hemen gidip tutanak tutuyor. Ardından da encümen aracılığı ile önce para cezası kesiyor sonra da projeye aykırı imalatların yıkımını sağlıyor. Vatandaşa yasa ve yönetmelikleri harfi harfine uygulayan Karaburun Belediyesi her nasılsa Mordoğan mahallesinde herkesin gözü önünde zeytin ağaçları katledilerek inşa edilen yüzlerce metrekare taban alanına sahip havuzlu süper lüks villaları görmüyor. Hadi görmedin diyelim. Bu yapıya inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi nasıl veriliyor. Hiç mi gidip projeye aykırı imalat var mı yok mu diye bakılmıyor. Üstelik burası, 2019 yılında Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmiş bölge içinde kalıyor. Anlaşılır gibi değil.' dedi.GÖZ YUMUYORKaraburun Belediyesi'nin ilçedeki usulsüz yapılaşmaya göz yumarak yasa ve yönetmelikleri hiçe saydığını belirten Avcı; 'O bölgede sadece CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a ait olduğu iddia edilen villa yok. Bize gelen ihbarlara göre yürürlükteki planlara aykırı imal edilmiş, belediye başkanına yakınlığı ile bilinen daha birçok kişinin kaçak yapılaşmaya gittiği söyleniyor.Oysaki tarım arazilerinde ve zeytinliklerde yapılaşma koşulları yürürlükteki plan notları ile belirlenmiş durumda. Mevcut plan süs ya da yüzme havuzu yapamazsın diyor. Tarım arazilerinde Tarımsal amaçlı tesis yapmak kaydı ile en fazla 150 metrekare yapılaşmaya izin veriliyor. Çatı katı yasak. Tek kat şartı var. Fakat bunların hepsi kağıt üzerinde kalmış. Hiçbirisine uyulmamış.' Diye konuştu. Avcı, Karaburun'daki kaçak yapılaşmanın ve buna göz yumanların sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek; 'Her fırsatta iktidarı eleştirenler bunlara ne diyecek çok merak ediyoruz.' diye konuştu.